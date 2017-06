70 Jahre Fotoagentur Magnum Die ganze Welt in ihrem Blick

Ikonische Fotos, eingebrannt ins kulturelle Gedächtnis: Ein Soldat fällt im Spanischen Bürgerkrieg, Che Guevara raucht Zigarre, Sammy Davis, Jr. blickt über New York. Diese Bilder stammen allesamt von Fotografen der legendären Fotoagentur Magnum. Europa lag in Trümmern, als Robert Capa, Henri Cartier-Bresson und zwei Kollegen die Agentur in den 1940er Jahren in Paris gründeten. Bis heute arbeiten die besten Fotografen der Welt für Magnum. Anlässlich des 70. Geburtstags der Agentur zeigen wir weltberühmte Motive aus dem Magnum-Archiv von 1936 bis 2014.