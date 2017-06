"Tatort" Dresden Das Internet war's

Es gibt Leute, die verdienen ihr Geld mit verrückten Dingen. Der YouTuber Simson zum Beispiel spielt anderen Menschen Streiche, filmt sie mit einer Drohne und lässt sich live dabei zusehen. Übers Netz. Seine Zuschauer sind auch live dabei, als er eines Nachts ermordet wird. Die Kommissare Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) müssen nun herausfinden, was genau passiert ist und nebenbei ihrem Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) auch noch das Internet erklären.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Mensch, das Internet ist ja wirklich eine böse Sache. Eine so flache Medienkritik der jungen Konkurrenz bei YouTube hat man bei der ARD wirklich schon lange nicht mehr gesehen.

Lars-Christian Daniels: Reden? Heutzutage wird doch nur noch gechattet, gestreamt und geprankt. Zumindest, wenn man diesem Dresdner Tatort Glauben schenken darf.

Matthias Dell: Ob sich der Tatort durch "Swag"- und "Prank"-Sagen an die Lebenswelt von Teenagern anwanzt oder diese okay abbildet.





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: "Ein Euro pro 1.000 Klicks, das macht bei rund 10 Million Klicks 10.000 Euro, dann kommt die Produktwerbung oben drauf." Kommissarin sagt brav auf, was sie über YouTube und seine Vermarktungsmethoden gelernt hat.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“.

Lars-Christian Daniels: Dass man bei der ARD zumindest in einer Hinsicht nicht dazulernt: Die jährliche Themenwoche und der Tatort vertragen sich einfach nicht. Musste im Oktober 2016 noch der miserable Bremer Tatort Echolot für das Jahresmotto Zukunft der Arbeit herhalten, greift der Dresdner Tatort nun das 2017er-Motto Woran glaubst du? auf. Das Ergebnis: der bisher schwächste Fall mit Alwara Höfels, Karin Hanczewski und Martin Brambach.

Matthias Dell: Dass Verhörten das Smartphone abgenommen gehört, damit die nicht noch in der Hosentasche Unheil anrichten.





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Kommt Schnabel wieder mit seiner Frau zusammen? Als ein Kollege entdeckt, dass der Kommissariatsleiter ein Datingportal besucht hat, gesteht der Neu-User: "Die Uta und ich hatten eine kleine Krise, und da habe ich mich mal umgeschaut."

Lars-Christian Daniels: Wie schafft es der MDR nur, so viele Postkartenmotive gleichzeitig im Plot unterzubringen? Wie bei einem James-Bond-Film der 60er oder 70er Jahre wurde wieder mit bemerkenswerter Häufigkeit vor berühmten Bauwerken der Stadt gedreht und Lokalkolorit mit der Brechstange erzeugt. Da muss selbst das Fußballstadion von Dynamo Dresden noch für einen uninspirierten Handlungsschlenker herhalten.

Matthias Dell: Warum erzählt der Arzt was von einem Alibi, wenn er zur fraglichen Zeit auf Videoaufnahmen vom Tatort in der ersten Reihe zu sehen ist? Und warum hängt er da überhaupt ab?





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Die YouTuber. Da hätte man gerne mehr echtes Internetpersonal besetzen können. Wilson Gonzalez Ochsenknecht ist nun mal kein Julien Bam.

Lars-Christian Daniels: Der überzeichnete Onlineagentur-Chef Magnus Cord nervt in jeder einzelnen Szene. Was aber weniger an Schauspieler Daniel Wagner, als vielmehr an den fürchterlichen Dialogen liegt. Seine Mitarbeiter hingegen sind entweder blasse Nerds oder Vollbart zum Zopf tragende Hipster, die auf den Couch-Möbeln der futuristischen Büroräume rumlümmeln und ihre Smartphones und Laptops nur im Notfall aus der Hand legen. Cord: "Alle Talents. Das ist hier ein Open Space!"

Matthias Dell: Jedenfalls nicht die von Uwe Preuss, dem Chief Roeder aus dem Rostocker Polizeiruf, der hier als Schulkumpan von Martin Brambachs Revierleiter Schnabel zu sehen ist. Der ist nämlich super.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: "Was'n Swag!" Wir werden im Schlaf die ganze Zeit die Anglizismen hören, durch die in diesem sehr einfältigen Tatort die Oberflächlichkeit der jungen YouTuber dargestellt werden soll.

Lars-Christian Daniels: "Content is king, und er hat delivered." – Von den Anglizismen in diesem schwachen Dresdner Tatort klingeln mir immer noch die Ohren. Peace out!

Matthias Dell: Wie der Chef von der Social-Media-Star-Agentur seine Füße auf den Schreibtisch legt – das machen doch nur Leute, die es nötig haben, daran erkennt man den Minderwertigkeitskomplex.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser Tatort?

Christian Buß: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 7 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴