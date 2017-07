Wandern Schritt für Schritt

Einfach gehen. Immer weiter. Nur nicht stehen bleiben. Niemals stehen bleiben. Außer zur Jause. Außer am Abend, wenn die Füße Pflege, die Lungen eine Auszeit und die Bäuche Brotzeit und ein Bier brauchen. Wandern ist eine meditative Angelegenheit. Und wer meditiert nicht gern an den schönsten Orten der Welt? In den Rocky Mountains, auf dem Kilimandscharo, in der chilenischen Weite. Das Buch Wanderlust, das im Gestalten Verlag erschienen ist, zeigt atemberaubende Orte und jene Menschen, die immer neue, aufregende Wege gehen. Immer Schritt für Schritt.