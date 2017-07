Digitale Familie Exoten on Tour

Wir sind bereit. Die Strecke ist bis ins Detail auf Google Maps geplant, drei Tagesetappen à 500 Kilometer, das kann auch der Fünfjährige gut verkraften. Die beiden Übernachtungen auf dem Weg zum Meer sind gebucht, eine Familien-Pension im Bayerischen Wald und eine umgebaute Scheune in Slowenien, beides im Grünen, die Scheune hat WLAN. Am dritten Tag sind wir in Dalmatien bei meinen Eltern. Die Drohne, die GoPro-Kamera mit Unterwasser-Gehäuse, die 360-Grad-Kamera, der Rechner, die Handys, das iPad – alles aufgeladen und verstaut. Wir haben es sogar noch geschafft, die Sommerreifen aufziehen zu lassen, kann man auf Instagram sehen. Wir gehen auf die Straße, die Jungs und ich.

Der Sommerurlaub der Digitalen Familie wird in diesem Jahr eine Männertour zu dritt. Das hat sich so ergeben, die Frau hat viel Arbeit und bleibt in Berlin, der 18-Jährige verbringt die Sommerferien lieber mit seiner Freundin bei seinen Großeltern in Hannover. Das ist okay. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich bin gerne mit meiner Freundin und unseren Kindern zusammen unterwegs, aber ich bin auch gerne einfach nur Vater. Digital Dad, das Soloprogramm.

Es gibt immer wieder Momente, in denen ich merke, dass manche Menschen eher ungewöhnlich finden, wie ich mit meiner Familie zusammenlebe. Kürzlich war ich zu einer Tagung in der Nähe von Stuttgart eingeladen, ich sollte einen Workshop halten über die Digitalisierung und was sie für das Familienleben bedeutet. Also habe ich ein wenig darüber berichtet, wie wir das zu Hause so machen. Wie wir auf dem Spielplatz Videos drehen mit Water-Bottle-Flips, einen Eltern-Kind-Programmierkurs besuchen und dort unser erstes Computerspiel entwickeln. Dass wir oft darüber diskutieren, wie lange die Kinder YouTube gucken dürfen, und wie sie auf WhatsApp-Pöbeleien unter Mitschülern reagieren sollen.



Wirklich spannend wurde es dann am Abend. Ich saß noch mit den größtenteils weiblichen Teilnehmerinnen zusammen, die alle in der Familienbildung arbeiten. Es wurde schwäbischer Whisky verkostet – tatsächlich, so etwas gibt es, sehr zu empfehlen – als mich eine Frau ansprach. "Was ich ihnen noch sagen wollte: Ich find's ja toll, was sie so alles machen. Mit ihren Söhnen." Ich muss etwas verdutzt geguckt haben, weshalb die Frau ergänzte: "Als Vater, meine ich."

Mich überraschte daran besonders: Sie meinte weniger die technischen Spielereien, die wir gemeinsam ausprobieren. Sie fand es vor allem ungewöhnlich, dass ich überhaupt so viel Zeit mit meinen Kindern verbringe. Als Vater. Im Schwäbischen, erfuhr ich, sorgt es offenbar mitunter für Irritationen, wenn Väter mit ihren Kindern zu einer Vater-Kind-Freizeit fahren und vorab die Packliste an den Vater und nicht an die Mutter gemailt wird. Weil der Mann davon doch etwas überfordert sein könnte. Wir lachten darüber sehr herzlich.

Für mein Vater-Sein gelobt zu werden, freut mich natürlich, es irritiert mich aber auch. Ich nehme mir ja nicht vor, so zu sein. Ich bin es einfach. So wie ich mir auch nicht vorgenommen habe, Teil einer harmonischen Patchwork-Familie zu sein: mit einer Freundin samt Ex-Mann und einer Ex-Frau samt Freund. Wir alle haben gemeinsam Kinder, mittlerweile vier. Für uns ist das kein Modellprojekt, es ist unser Alltag. Und der Versuch, ein stabiles Netzwerk zu bauen, das sich anpasst, auch wenn sich etwas verändert. Das allen Halt bietet und in dem es allen so gut wie möglich geht, Kindern und Erwachsenen. Dafür muss man sich vielleicht manchmal etwas disziplinieren. Und auch ignorieren, was andere für merkwürdig halten.

Wenn ich neuen Bekannten zum Beispiel davon erzähle, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern, höre ich oft denselben Satz, ob im Schwäbischen oder in Berlin oder in Kroatien: "Das kriegen aber nicht viele so hin." Als sei es eine besondere Leistung, sich gut zu vertragen. Dabei wollten wir damit ursprünglich vor allem ein Problem lösen, nämlich die elend-komplizierte Feiertagsorganisation, die selbst mit Doodle-Kalendern nicht einfacher wird: Wer bekommt wann welches Kind? Und wann fahren alle zu den verschiedenen Großeltern? Gemeinsam zu feiern war die einfachste Lösung. Und ist mittlerweile eine schöne Familientradition geworden.

Ähnlich machen wir es in diesem Sommer: In unserer letzten Ferienwoche kommt meine Ex-Frau mit ihrer kleinen Tochter nach Kroatien. Wenn der Fünfjährige und ich nach Berlin zurück müssen, können mein Sohn, seine Halb-Schwester und seine Mutter noch ein paar Tage bei meinen Eltern am Meer verbringen. Und mein Sohn erlebt seine erste Langstreckenfahrt allein mit seinem Vater. Es ist für uns die beste Lösung.



So werden wir uns also als Familie in den nächsten Wochen Nachrichten und Fotos schicken, wir werden uns schreiben, dass wir uns vermissen, und miteinander teilen, was wir erleben. Wir werden uns taggen auf Instagram und Facebook, und wir werden das Gefühl haben, miteinander verbunden zu sein, über ganz Europa hinweg.

Es wird ein guter Sommer, denke ich.