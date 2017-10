Menschen, die ihre Geburtstage nachmittags im Café feiern, sind nicht mehr auf der Suche. Nicht nach der besten Bar, der besten Party, dem besten Partner. Weil zu Hause schon das Bett für zwei wartet. Meine Freunde, die zu Kaffee und Kuchen eingeladen haben, sind großartig, aber solche Nachmittage mit ihnen sind unendlich anstrengend für mich. Sie konfrontieren mich mit ihrer Bullerbü-Idylle, die ich toll und furchtbar finde. So wie man fettige Pommes eigentlich ablehnt, aber morgens um halb fünf dann doch ganz geil findet.

Ich gehe also mit ambivalenter Laune ins Café. Meine Freunde verspäten sich, Wickelkrise mit dem Kleinsten. Neben mir sitzt Simon. Er ist nett, klug, lustig. Er hat perfekte Augen, dunkel, tief, irre. Simon ist keiner, mit dem ich eine Affäre haben könnte, ich finde ihn nach einem Gespräch schon viel zu interessant. Als Simon geht, schlägt er ein gemeinsames Mittagessen vor. Ganz offen, vor seiner Frau, die neben ihm sitzt. Warum nicht, denke ich. Freunde, geht doch auch, muss gehen.

Nikita Hansen Mitte 30, Wahlberlinerin, sucht noch den Mann fürs Leben. Vielleicht auch für Kinder. Kann aber Garten-Trampoline nicht ausstehen. Wie lange hält sie es noch durch ohne Tinder, OK Cupid oder Parship? Damit diese Single-Kolumne nicht gleich nach ihrem Start wieder eingestellt werden muss, haben wir den Namen der Autorin geändert.

Ein Risotto später weiß ich es besser. Ich finde alles an ihm fantastisch: seinen Humor, sein Selbstbewusstsein, seine Karriere, und dann haben wir auch noch den gleichen Lieblingsfußballverein. Ich schaue ihm viel zu lange in die Augen. Verdammt. Ich will mich gern verlieben, aber nicht in den Falschen. Und er könnte der Falscheste von allen sein.



Wir beginnen, uns Nachrichten zu schreiben, immer häufiger. Ich rede mir ein, dass er nicht glücklich ist in seinem anderen Leben. Als er schließlich fragt, ob aus dem Mittagessen nicht mal ein Wein werden kann, bin ich überzeugt davon, dass ich die Richtige für ihn sein kann.

Er küsst mich, geht und schweigt. In meinem Kopf setzt es sich schon zusammen. Ich bin nicht nur verliebt in ihn, ich bin verliebt in die Vorstellung von ihm und mir, ich fühle mich angekommen in meinem Bullerbü. Simon ist für mich die Sehnsucht nach einer Idylle, die alles umfasst, die halten soll fürs Leben. Manchmal wünscht man sich eben alles auf einmal, die ganze Bäckerei. Und man wird es, das weiß ich heute, für sehr lange Zeit nicht vergessen, wenn man dann doch bloß wieder ein Brötchen hingestreckt bekommt.

Wir treffen uns wieder, schlafen nicht miteinander, sondern reden. Emotional, tiefgründig, manchmal auch nur Unsinn, alles ist großartig. Dann wieder Schweigen. Meine Freunde sagen mir, ich soll ihn vergessen. Sie sagen mir, ich stelle ihn auf ein Podest. Ich ignoriere sie alle.

Wenn Simon schreibt, dass er vielleicht Zeit hat, nehme ich mir nichts vor. Wenn die Woche verstreicht, ohne dass ich etwas von ihm höre, sitze ich zu Hause und heule. Ich mag mich selbst nicht mehr, rede mir aber ein, dass er es doch wert ist, dass wir es wert sind, dass wir irgendwann glücklich am Meer sitzen und über diese Zeit lachen.

Es ist kompliziert Das ist nicht nur die Bezeichnung für einen Beziehungsstatus, sondern auch der Name der neuen Singlekolumne auf ZEITmagazin ONLINE. Unsere Autorinnen Nikita Hansen und Greta Knaurhahn berichten abwechselnd von den Abenteuern alleinlebender Großstädterinnen. Auf der Suche nach dem richtigen Mann kann man viel Spaß mit dem falschen haben, hat Cher einmal gesagt. Wie absurd, lustig, aufregend und haarsträubend das sein kann, davon erzählen unsere Kolumnistinnen von nun an abwechselnd.

Dann wieder werde ich wütend, treffe andere Männer, habe Sex mit ihnen, nur um mir zu beweisen: Ich bin nicht abhängig von einem Mann, der nie da ist. Aber nachts lese ich die Nachrichten, die wir uns geschrieben haben.

Ich höre es zuerst von meiner Freundin: Simon ist getrennt, seine Frau habe den ersten Schritt gemacht. Ich denke sehr lange nach, bis ich ihm schreibe. Er antwortet sofort. Auf einmal ist er da.

Die ersten Treffen sind vorsichtig, ich will nicht der schnelle Sex nach dem Ehe-Aus sein. Als er mich das erste Mal in seine neue Wohnung einlädt, räume ich innerlich das gemeinsame Bücherregal ein. Als ich in seinem Wohnzimmer sitze, glaube ich: Bald ist es unseres. Nachts um drei gehe ich, er hält mich nicht auf. Bald sitzen wir wieder zusammen in einer Bar, unsere Hocker stehen so dicht zusammen, wie es eben geht und schließlich frage ich ihn, was er eigentlich von mir will. Er küsst mich. Wir fahren zu ihm und knutschen so lange, bis mein Rad umkippt. Wir laufen durch den Schneeregen Arm in Arm zu ihm, alles ist perfekt. Bei ihm reden wir gar nicht mehr, ziehen uns noch im Flur aus, schlafen erst miteinander und dann zusammen ein. Der nächste Morgen ist hektisch, er hat einen Termin, muss früh los, ich bleibe allein zurück, stelle mir vor, wie viele weitere Morgen ich hier verbringen werde. Es wird der letzte sein.

Ich denke immer noch, dass alles gut wird. Bücherregal, Bettenkauf, Bullerbü. Dann werden seine Nachrichten weniger, bald schreibt er fast gar nicht mehr.

Wochen später will er sich zum Mittagessen treffen. So wie damals, als er noch eine Frau hatte. Ich lehne ab, ich will ihn nicht sehen. Dann sehe ich seinen Namen in meinen Mails, lese etwas von einer anderen Frau, von großer Verliebtheit, Unbeschwertheit und dass es zwischen ihm und mir doch von Anfang an kompliziert gewesen sei. Ob wir nicht Freunde bleiben könnten. Für diesen Satz hasse ich ihn. Er war nie ein Freund. Er war mein Bullerbü. Über gemeinsame Bücherregale habe ich bis heute noch nicht wieder bei einem Mann nachgedacht.