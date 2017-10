Flucht Wenn nichts mehr bleibt, nur Zukunft

1/23

Nach dem Ende der Zweiten Republik und dem Sieg der Putschisten unter General Franco im Spanischen Bürgerkrieg drängen sich die Menschen im Februar 1939 an der spanisch-französischen Grenze in Le Perthus. Allein in den ersten Tagen verließen 400 000 Flüchtlinge das Land. Es folgten über 30 Jahre Diktatur.