Bundestagswahl Man sagt nicht Pickelpartei

Seit Wochen sind wir auf dem Weg zur Grundschule morgens an den Wahlplakaten vorbeispaziert, all die Gesichter und Sprüche und Farben. Und seit Wochen reden wir über Politik, wie man mit einer Neunjährigen eben über Politik reden kann. Wer die Roten sind und wer die Dunkelroten, wofür die Sonnenblumen stehen und wofür der traurige Mann im weißen Hemd, warum die Blauen eigentlich Braune sind und weshalb Angela Merkel nicht einfach Kanzlerin bleiben kann. Wozu, kurzum, überhaupt gewählt werden muss.

"AfD, AfD", summt das Kind am Tag nach der Wahl und zerlegt die Kombination spielerisch in ihre einzelnen Buchstaben: "‘Ah, efff, De‘, hey, das klingt wie Aphthe! Weißt du? Was ich manchmal im Mund habe! Warum lachst du nicht?"

Weil ich keine Aphthen mag, diese schmerzhaften Pickel in der Mundhöhle. Weil ich mir bei dieser Bundestagswahl ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Und weil das nun ein anderes Land ist, in dem mein Kind aufwächst. Wenn es schon fragt, schulde ich ihm eine Antwort. Auch wenn ich selbst keinen Durchblick haben – nur eine Haltung, aber immerhin. Also, wie soll ich ihm das erklären? "Erinnerst du dich an die blauen Braunen?", beginne ich. "Die haben es in den Bundestag geschafft und dürfen jetzt mitmachen bei der Politik. Also im Bundestag in Berlin, weißt du? Wo über alles bestimmt wird, was in Deutschland passiert."

"Dürfen die jetzt nicht mitbestimmen? Das ist noch unfair, oder?"

Tja. Da geht’s schon los. Klar dürfen sie jetzt, so funktioniert die Demokratie. Alle dürfen mitmachen. Sie sollen sogar. Der Bundestag, erkläre ich, ist so etwas wie unser Zuhause. Da darf auch jeder seine Meinung sagen, prinzipiell. Was gibt‘s zum Abendessen? Gehen wir am Sonntag in den Kletterpark oder ins Museum? Solche Sachen.

"Am Ende", wirft das Kind ein, "bestimmt aber immer die Mama!"

Ich lache und schüttele den Kopf. Nicht, wenn alle anderen Mitglieder der Familie anderer Meinung sind. Zu diesem Zweck gilt es, möglichst viele Leute auf seine Seite zu ziehen, um dann gemeinsam vor die Mutter zu treten und zu sagen: Wir wollen heute kein Kohlrabigemüse, sondern Pizza! Außerdem, klar, hat die Stimme der Eltern mehr Gewicht. Wir sind mächtiger. Jedes Zimmer aber, erkläre ich, auch jedes Kinderzimmer ist wie eine Fraktion – ein Ort also, wo Meinungen zuhause sind und Pläne zu ihrer Durchsetzung geschmiedet werden können. Darum gehe es bei uns Zuhause so ähnlich zu wie im Parlament.

"Und die Aphthe bekommt nun auch ein eigenes Zimmer? Müssen die anderen Parteien da Platz machen?"

Nicht unbedingt, schränke ich ein. Sie bekommen sozusagen ein eigenes Zimmer, ja, in dem sie dann ihre Poster aufhängen und eigene Pläne machen können. Es wird aber auch einfach die Wohnung ein wenig größer, damit alle Platz haben. Zuletzt ersuche ich das Kind, die neuen politischen Mitbewerber nicht mit dem Begriff für entzündete Mundschleimhäute zu belegen. Auch, wenn es sich manchmal vielleicht so anfühlt. Gehört sich einfach nicht, so was.

Was wäre Aufklärung, was Indoktrination?

"Aber die schimpfen doch selbst immer so rum!", erinnert sich das Kind. "Du hast gesagt, die finden Mohammed blöde und wollen lieber weiße Kinder, so wie Johanna oder Florian. Und sie sind gemein zu anderen Leuten im Internet. Und wenn Angela Merkel spricht, habe ich gesehen, machen sie Krach mit Trillerpfeifen und halten Schilder hoch, wo sie am Galgen hängt. Ist das nett?"

Nein, nett ist das nicht. Und es ist auch nicht bequem, das zu erklären. Was wäre Aufklärung, was Indoktrination? Wenn ich dem Kind meine persönliche Meinung unterbreite, drücke ich sie ihm damit nicht schon auf? Ja, doch, beschließe ich, mag sein, aber hier geht es um ein nicht verhandelbares Prinzip. Man könnte es Erziehung nennen. Möge sie segensreich greifen, bis die Pubertät mit ihren Aufsässigkeiten ins Spiel kommt und die Tochter sich von den Systemeltern abwendet. Jetzt geht es ums Prinzip und den Kern dessen, was die AfD zur Aphthe macht.

Ich grübele und lande mal wieder bei Carl Schmitt. Als Rechtsgelehrter mag er fürchterlich gewesen sein, als Erziehungsratgeber schätze ich ihn sehr: "Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet." Das wäre in der Familie immer derjenige, der am lautesten brüllt – oder, wie die SPD, sich türenknallend zum Schmollen in sein Zimmer zurückzieht. Man müsse nicht immer lieb und nett sein, das sind die Eltern ja auch nicht. Es sollte sich aber darum bemühen, wer ein Interesse an Gedeihlichkeit hat.

Ich lege dem Kind dar, dass es, auch wenn es wütend oder beleidigt oder trotzig ist, früher oder später sein Zimmer verlassen und im Wohnzimmer auftauchen muss. Und dort sollte man dann eine gemeinsame Sprache finden, auch wenn man anderer Meinung ist. Als Fraktion wird nicht mit dem Fuß aufgestampft, nicht geschrien, und es werden auch keine Teller geworfen. Weil Entscheidungen anstehen, an denen sich alle beteiligen müssen.

"Aber wenn die sich einfach nicht beteiligen wollen und nur stören?"

Parlament, belehre ich, leitet sich vom französischen parler ab, reden. Nicht brüllen. Wer das Abendessen generell mit Geplärre infrage stellt, sich aber weigert, die Küche auch nur zu betreten, mit dem ist einfach kein Staat und auch keine Familie zu machen. Der will nicht. Der hat nie recht. Das funktioniert so nicht. Man kann nicht mit jemandem Mensch ärgere Dich nicht spielen, der sich andauern so sehr ärgert, dass er ständig die Figuren umschubst oder in die Gegenrichtung laufen will. Deshalb gibt es Spielregeln, und deshalb gibt es im Parlament eine Geschäftsordnung. Wer mitmachen will, muss sich daran halten. Das gilt für alle.

"Für alle?"

Für alle. Es ist okay, wenn man sich streitet, unterschiedlicher Meinungen ist. Nicht okay ist es, sich "blöde Kuh", "Lügner", "Volksverräter" oder "Aphthe" zu nennen. Auch wenn man das denkt. "Ich kenne das", räumt das Kind ein. "Ich brülle auch manchmal rum. Weil alle gegen mich sind und niemand auf mich hört. Dann werde ich so wütend, ich weiß auch nicht … dann denke ich sogar, dass du ein gemeiner Blödmann bist. Und alle schauen mich an, das macht es auch nicht leichter. Dabei wünsche ich mir nur, mal in den Arm genommen zu werden."

Für einen alptraumhaften Moment frage ich mich, welches Aftershave wohl Björn Höcke benutzt, und ob sechs Millionen AfD-Wähler umschlungen und damit befriedet werden könnten. "Aber Papa", erlöst mich das Kind, "irgendwann beruhige ich mich auch wieder. Man kann ja nicht immer wütend bleiben. Ist das im Parlament auch so?"

Womöglich, denke ich und sage: "Ganz bestimmt."