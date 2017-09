Ein Mann stürzt von einer Autobahnbrücke und stirbt. Doch sein Blut weist eine hohe Dosis des Betäubungsmittels Benzodiazepin auf. War es wirklich Selbstmord? Und wer ist der unbekannte Tote? Kommissar Flückiger (Stefan Gubser) beginnt zu ermitteln. Bald wird der Fall zum persönlichen Psychodrama – und dann stresst im Schweizer Tatort: Zwei Leben auch noch die Freundin.



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Vor einem Jahr gab es einen Flückiger-Tatort über assistierten Freitod, jetzt geht es um weniger gut organisierte Suizide. Sind die Schweizer ein so lebensmüdes Volk?



Lars-Christian Daniels: Was wohl schlimmer sein wird: das Ergebnis der Bundestagswahl am nächsten (und damit tatortfreien) Sonntag – oder diesen schwachen Schweizer Tatort bis zum Ende durchgehalten zu haben.

Matthias Dell: Über den Aktenklau von Lizzie Ritschard (Delia Mayer) aus dem Archiv. Das schickt sich doch nicht für eine Kommissarin.

Kirstin Lopau: Darüber, wie man sich am besten umbringen kann, ohne dass andere Menschen davon in Mitleidenschaft gezogen werden. Oder darüber, dass die Suizidrate in der Schweiz offensichtlich sehr hoch ist. Oder darüber, dass man mal wieder Rosmarinkartoffeln essen könnte.



2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: "Der erste Kuss zählt, nicht die erste Hotelrechnung." So die Freundin von Kommissar Flückiger, als es darum geht, ihren Jahrestag zu ermitteln.



Lars-Christian Daniels: Dass es in Luzern offenbar verdammt viele Selbstmörder gibt. Flückiger: "Der wievielte Suizid ist das in diesem Jahr?" – Gerichtsmedizinerin: "Ich habe aufgehört zu zählen." Ein Dialog, der einfach so im Raum stehen bleibt. Was will man uns damit sagen?



Matthias Dell: Augen auf beim Anstoßen mit fremden Menschen! Sicherheitshalber immer auf Gläsertausch bestehen.



Kirstin Lopau: Wir lernen, dass man auch nach einem Jahr Beziehung für den Partner Besonderes bereithalten sollte, z.B. ein romantisches Lagerfeuer mit Fisch-Grillen über der offenen Flamme, was zu Nachfragen bei der Kollegin führen kann: "Kommst du von ner Pfadfinderübung?" "Man muss dem Partner was bieten."

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Was weiß Kommissarin Ritschard, was Kollege Flückiger nicht weiß? Während bei ihr in Liebesdingen alles rund läuft, gibt es bei ihm immer Komplikationen.



Lars-Christian Daniels: Was hat sich die ARD nur wieder bei dieser Terminierung gedacht? Schauspieler Roland Bonjour, der den Firmenerben Marco Conti spielt, kennen wir schließlich noch aus Dietrich Brüggemanns vielgelobtem Tatort: Stau, in dem er am letzten Sonntag in einer nicht minder wichtigen Rolle als untreuer Anwalt zu sehen war.



Matthias Dell: Warum fährt Flücki (Stefan Gubser) mit seiner Lady (Brigitte Beyeler) auf dem Weg in den Feierabend eben noch mal bei der Arbeit vorbei, also beim traumatisierten Busfahrer Gisler, um prompt was zu tun zu kriegen? Das kann man vielleicht als Postbotin machen (Arbeit aufm Heimweg erledigen).

Kirstin Lopau: Hat Flückiger wirklich im vergangenen Jahr nicht ein einziges Mal bei seiner Freundin übernachtet? Was stimmt nicht mit ihm? Und warum macht die Freundin das über ein Jahr mit?



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Die Unternehmerfamilie samt gluckender Mutter und strampelndem Sohn (Saskia Vester und Roland Bonjour) ist dann doch ein bisschen sehr klischeehaft.

Lars-Christian Daniels: Eindeutig die der beiden Drehbuchautoren, denn eine mit solch haarsträubenden Zufällen gespickte Geschichte gab es im Tatort schon seit Monaten nicht mehr.

Matthias Dell: Die Tonspur gehört ausgewechselt. Original mit Untertiteln statt diesem angeschweizerten Emil-Deutsch aus der Konservendose. Das macht die ganze Atmo kaputt.

Kirstin Lopau: Michael Neuenschwander als Busfahrer macht einen guten Job. Leider erinnert er mich die ganze Zeit an eine Mischung aus Kai Wiesinger und Chris O'Dowd von der IT Crowd und ich konnte ihn deshalb leider nicht für voll nehmen.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Toten unter Autorädern und auf Bahngleisen. Rigoros konfrontiert dieser Tatort den Zuschauer mit den Traumata, die bei jenen entstehen, die Zeuge von Suiziden wurden.

Lars-Christian Daniels: Gleich von der ersten: Ein mit Benzodiazepin vollgepumpter Selbstmörder springt von einer Brücke direkt in die Windschutzscheibe eines Fernbusses. Und was macht der Fahrer, nachdem er eine Vollbremsung hingelegt hat? Tritt die gesichtslose Leiche in die Rippen und lässt sich auch noch dabei filmen. Leider schon die verstörendste Szene in diesem ansonsten fast in jeder Hinsicht enttäuschenden Krimi.

Matthias Dell: Dem sich effektvoll wie in einem Museumslabor drehenden, rekonstruierten Kopf des Toten Jäki Conti (Markus Graf) im Kommissariat. Inszeniert wie das Bewegtbild einer Ausstellung.

Kirstin Lopau: Vom Aufprall, vom Knacken der Windschutzscheibe und von quietschenden Bahnbremsen.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 😴😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 😴😴😴