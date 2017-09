Demokratie Nicht alle haben die Wahl

15/25

Ein Demonstrant im Januar 2011 in den Straßen von Tunis. Am 17. Dezember 2010 hatte sich der 26-jährige Gemüsehändler Mohamed Bouazizi aus Verzweiflung über seine wirtschaftliche Lage in der tunesischen Stadt Sidi Bouzid selbst angezündet. Sein Tod war einer der Auslöser des Arabischen Frühlings, einer Welle von Demonstrationen, die sich von Tunesien nach Ägypten, nach Libyen, nach Syrien fortsetzte. Sie begann als Demokratieprojekt und endete nicht selten in Chaos und Bürgerkrieg. In Tunesien zwangen die Proteste den Präsidenten Zine el-Abidine Ben Ali 2011 nach 23 Jahren aus dem Amt. Tunesien, 2011