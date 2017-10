Scheidungen Wie kann man sich gut trennen?

Jedes Jahr sind rund 200.000 minderjährige Kinder von der Scheidung oder Trennung ihrer Eltern betroffen. Auch ZEITmagazin ONLINE berichtet immer wieder über die Folgen von Trennungen, wenn etwa Elternteilen der Umgang mit den Kindern vorenthalten wird, wie wir es in dem Text "Als wären sie nie da gewesen" beschrieben haben.

Wenn Paare sich trennen, stellt sich immer die Frage, welches Elternteil das Kind zu welchen Anteilen sehen darf. Diese Regelungen bedeuten nicht selten Belastungen für die betroffenen Kinder. Neben ihren streitenden Eltern können auch die Befragungen durch Richter oder Anwälte als belastend erlebt werden. Die oft langwierigen Auseinandersetzungen wirken sich auch auf die Gesundheit der Kinder aus.

Das Bundesministerium für Familie hat nun die Studie "Kindeswohl und Umgangsrecht" in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie der Weg zu einer Umgangsregelung nach einer Trennung oder Scheidung künftig kindgerechter und sensibler gestaltet werden kann.

Da ZEIT ONLINE-Leser stets großes Interesse an familiären Themen gezeigt haben, möchten wir hiermit auf die bundesweite Studie zum Thema Kindeswohl verweisen, die derzeit noch nach getrennten Eltern mit Kindern sucht. ZEITmagazin ONLINE steht in engem Kontakt mit den Forschern und wird über den Verlauf der Studie und deren Ergebnisse berichten. Wenn Sie an der Studie teilnehmen wollen, finden Sie unter www.kindeswohl-umgangsrecht.de alle relevanten Informationen.