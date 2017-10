Zukunft Zehn Jahre – zehn Fehlprognosen

Seit zehn Jahren erscheint jede Woche das ZEITmagazin. Seitdem versuchen wir Redakteure, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und Prognosen über die Zukunft zu wagen. Und manchmal erklären wir beherzt: So wird’s!

Und stellen manchmal später fest: So wurde es gar nicht. Nun ist es Zeit für Bekenntnisse. Unsere zehn schönsten Fehlprognosen aus zehn Jahren.

1. Wer kennt diese Frau?



2015 waren wir so begeistert von einer jungen Sängerin, dass wir titelten: "Die neue Madonna". Zwei Jahre später mussten wir uns bei der Durchsicht der Cover fragen: Wer war das eigentlich noch mal? Ach ja! Die Sängerin Grimes.

2. Schwarz blieb im Dunkeln

Im April 2010 wagten wir, dem gerade angebrochenen Jahrzehnt eine Farbe zuzuordnen, nämlich Schwarz. "Endlich sehen wir schwarz", jubelten wir und meinten, es sei Schluss mit weißen Sofas, Milchschaum und weißen Sneakers der Nullerjahre. "Immer wenn etwas Neues begann, wenn es galt, etwas prägnant zu machen, war Schwarz die Farbe der Stunde", fanden wir. Klang gut, aber das einzige prägende Schwarz seitdem blieb die CDU-Kanzlerschaft.

3. Wer waren noch mal die Piraten?

Die Piraten, so mutmaßten wir im Herbst 2011, seien nicht einfach eine Partei, sondern "eine neue Kultur" und ein "neuer Politikstil". Wir interviewten den Berliner Fraktionschef Andreas Baum – und ahnten nicht, dass der neue Politikstil schon bald sehr alt aussehen würde. Die Piraten sind inzwischen Makulatur und Andreas Baum ist aus der Partei ausgetreten.

4. Kurz ist schnurz

Der Frisurentrend des Jahres 2017 sollte die Glatze werden, keine Frage. Wir orakelten: "Noch eine Frage, die über dem kommenden Haar schwebt: Mit welcher Frisur werden Brad und Angelina der Öffentlichkeit signalisieren, dass sie durch die Hölle gegangen und geläutert daraus hervorgegangen sind? Das Bild von Angie bleibt in unserer Kristallkugel merkwürdig verschwommen, bei Brad sehen wir eine Kahlrasur. Wir tippen darauf, dass die Kahlrasur der nächste große Trend sein wird." Es schien so logisch, dass dem Revival all der Achtziger-Jahre-Trends als nächstes nun der Frisurentrend der frühen Neunziger an der Reihe sein würde ­– und damals hatten alle Jungs Glatze. Allerdings tragen junge Männer heute lange Haare und Dutt. Geschichte wiederholt sich nicht, das gilt offenbar auch für Frisuren.

5. Gold blieb rot

Ob Schmuck oder Uhren: Seit etlichen Jahren trägt man vor allem Rot- oder Rosé-Gold. Angeblich sieht dies vorteilhafter bei heller Haut aus. Das gute, alte Gelbgold sieht man höchstens noch in den Schatztruhen von Piratenfilmen funkeln. Vergangenes Jahr verkündeten wir, es sei Zeit für ein Comeback des wahren gelben Goldes. Wenn Sie jemanden mit einer gelbgoldenen Uhr entdecken sollten, schreiben Sie uns bitte.

6. Keine Alternative

In April 2013 veröffentlichten wir eine Deutschland-Karte mit 106 Orten, an denen Splitterparteien ihren Sitz hatten, die Unterlagen für die anstehende Bundestagswahl eingereicht hatten. Darunter auch Bad Nauheim, "wo sich eine Partei die Mark zurückwünscht", wie wir schrieben: "Auch von ihr wird wahrscheinlich bald nicht mehr die Rede sein." Gemeint war die AfD. Von der heute sehr viel die Rede ist – obgleich mancher gar nicht mehr weiß, dass sie einmal als Partei begann, die sich hauptsächlich wegen des Euros sorgte.

7. Trockene Demokratie

Im Sommer 2012 begeisterten wir uns für "Liquid Democracy", eine Software, die, wie wir meinten, "Bürger in die Lage versetzt, mehr mitzureden". Sie erlaubt basisdemokratische Diskussionen und Entscheidungen in Internet. Nach diesem Prinzip produzierten wir ein ganzes Liquid-Democracy-Heft. Leser konnten Themen einreichen, darüber im Netz diskutieren und letztlich auch abstimmen. Im unserem Experiment war die flüssige Demokratie ein Erfolg. In der Realität leider nicht.



8. Sushi blieb das neue Sushi



Im November 2009 meldeten wir "Die Kapküche ist das neue Sushi!" und fragten: "Lamm aus der Karoo, Springbock-Carpaccio. Crayfish. Nie gehört, nie probiert?" Das könnte man heute, acht Jahre später, wieder genauso schreiben. Und anschließend Sushi essen gehen.

9. Hut auf!

Mehrmals beschworen wir das Comeback des Hutes: Im Frühjahr 2011, im Sommer 2012, im Frühjahr 2016 und auch im Frühjahr dieses Jahres. Wir machen weiter, versprochen. Bis der Hut wirklich wieder auf den Köpfen zu sehen ist.

10. Apokalypse – irgendwann

Im Winter 2011, auf dem Höhepunkt der Eurokrise, besuchten wir Selbstversorger, die sich auf den totalen Zusammenbruch der Wirtschaft und den Weltuntergang vorbereiten. Wir berichteten von Experten, die die Wahrscheinlichkeit eines Staatsbankrotts auf 20 Prozent schätzten, und von Bankern, die sich "Rettungspakete", also Vorräte zur Notversorgung anlegten. Wir begleiteten auch einen Workshop zur Nahrungssuche in der freien Natur. Über einen Teilnehmer bemerkten wir düster: "Er hat eine ziemliche Wampe. Noch."

Auf den Weltuntergang immerhin warten wir noch. Irgendwann kommt er bestimmt.