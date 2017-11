Es ist kompliziert Das Morgengrauen der Zweisamkeit

Wo soll man eigentlich daten? Im Büro, das ist ja das älteste Klischee auf dem Datingmarkt? Geht gar nicht. Passiert trotzdem ständig. Das will ich allerdings noch weniger, als mich auf Parship oder Ok Cupid mit überretuschierten Bildern auf den Markt zu werfen. Ich hoffe weiterhin im schnöden Alltag auf den schönen Zufall. Einige meiner Freunde finden, ich machte es mir unnötig schwer mit dem Prinzip Theke statt Tinder. Für mich ist das aber immer noch ganz in Ordnung so. Der Mann für alles, und zwar sofort – der wartet hinter dem nächsten Swipe schließlich auch nicht häufiger als auf dem Hocker nebenan.

Offline sind Partys von Freunden immer noch die Abende mit der höchsten Erwartungshaltung. Schließlich besucht man mit dem potenziellen Mann fürs Leben schon mal die selbe Party, eine erste Gemeinsamkeit! Oft genug enden solche Nächte zwar mit nicht viel mehr als guten Cocktails und tollen Freunden, aber das ist voll okay so. Ich lebe schließlich nicht in einem schlechten Film der Kategorie "Freche Frauen", wo ein solcher Abend das ganze Leben der Heldin um 180 Grad dreht, und zwar schon beim ersten Glas Sekt.



Vom 40. Geburtstag eines Freundes, den er in einer Bar eines Theaters feiert, erwarte ich also gar nichts. Oder vielleicht auch bloß nichts Gutes, denn mein Bullerbü-Mann wird auch da sein. Wir haben uns nicht gesehen, seit ich einsehen musste, dass nur ich vom gemeinsamen Bücherregal geträumt hatte. Ich nehme einen Bekannten mit, um nicht allein dorthin gehen zu müssen. Souverän sieht anders aus, kritisiere ich mich selbst, während ich meine engsten Jeans und die schönste Bluse anziehe und zwei Schnäpse trinke.



In der Bar lasse ich mir natürlich nichts anmerken, ich bin entspannt, strahle meinen Bekannten an – und das nicht mal nur zum Schein, denn er sieht gut aus und hat so was Verpeiltes, das ihn attraktiv macht – und rauche vielleicht eine Zigarette zu viel. Der Bullerbü-Mann hat was mit seinen Haaren gemacht, sieht blöd aus, versichere ich mir selbst. Trotzdem bin ich froh, dass seine neue Freundin nicht dabei ist.

Nikita Hansen Mitte 30, Wahlberlinerin, sucht noch den Mann fürs Leben. Vielleicht auch für Kinder. Kann aber Garten-Trampoline nicht ausstehen. Wie lange hält sie es noch durch ohne Tinder, OK Cupid oder Parship? Damit diese Single-Kolumne nicht gleich nach ihrem Start wieder eingestellt werden muss, haben wir den Namen der Autorin geändert.

Nach Theaterschluss füllt sich die Bar, auf einmal steht ein Bekannter meines Bekannten vor uns. Ich kenne ihn nicht und will ihn auch nicht kennenlernen, aber Jan scheint das nicht zu interessieren. Er verwickelt mich in ein Gespräch. Eigentlich ist er nicht mein Typ. Eigentlich könnte ich mich aber auch mal zusammenreißen und das Unverhoffte einfach annehmen. Ich gehe mit Jans Nummer im Handy nach Hause. Er meldet sich noch in der Nacht.

Ein paar Wochen später, als er mal wieder in Berlin ist, sind wir fürs Theater verabredet. Drei Mal will ich mit dem Rad wieder umkehren, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich ihn wiedererkennen würde. So muss sich Onlinedating anfühlen, denke ich – undeutliche Fotos sind vielleicht doch besser als gar kein Bild vor Augen.