Zum Amtsjubiläum gibt's ein Abziehbild serviert, na super: Charlotte Lindholm ermittelt in ihrem 25. Fall und bekommt eine neue Kollegin – so blondgesträhnt und nordisch kühl, dass Schäfer wie eine jüngere Version Lindholms erscheint. Und dann lästern die jungen Kolleginnen auf dem Klo auch noch über die Kommissarin. Lindholm wirkt angezählt – sie wurde, nach wildem Feiern im Glitzerkleid, zusammengeschlagen. Und sie ermittelt unter Hochdruck, um gewissenlosen Erpressern in diesem niedersächsischen Tatort das Handwerk zu legen. Die Frau eines Bankiers wurde entführt in Der Fall Holdt – und dann muss er auch noch seinen geliebten Hund begraben. Kalte Welt!

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Über das doppelte Lottchen. Kommissarin Charlotte Lindholm bekommt eine Art junge Doppelgängerin: Susanne Bormann spielt eine junge Ermittlerin, die der von Maria Furtwängler verkörperten LKA-Frau von den blonden Strähnchen über die blaue Bluse bis zur sportlichen Haltung gleicht.



Lars-Christian Daniels: "Ich kann Ihnen gerade mal eine Handvoll Schauspielerinnen in meinem Alter nennen, die noch gut zu tun haben. Eine Handvoll!" – Vor ein paar Monaten ereiferte sich Maria Furtwängler in einem Spiegel-Interview über den ungerechten Umgang mit Frauen im deutschen Fernsehen. In diesem Niedersachsen-Tatort gibt es dafür die volle Frauenpower: Hauptrolle Maria Furtwängler, Nebenrolle Susanne Bormann – und auf dem Regiestuhl sitzt mit Anne Zohra Berrached (24 Wochen) eine der hoffnungsvollsten deutschen Nachwuchsfilmemacherinnen.



Matthias Dell: Über den noch immer ungelösten Fall Bögerl, der dem Fall Holdt zugrunde liegt und an den sich googelnd während der Ausstrahlung oder vielleicht doch erst danach erinnert werden muss.

Kirstin Lopau: Darüber, ob der Fall nun authentisch ist oder nicht und was das Ganze mit dem Fall Maria Bögerl zu tun hat. Mit Sicherheit werden wir die ein oder andere Theorie zum Tathergang hören. Und vielleicht könnten wir uns noch über "weibliche Devotheit" unterhalten und darüber, dass Charlotte Lindholm nie so verletzlich war (aber auch nie so ausgelassen wie in der ersten Szene). Fraglich bleibt, ob ihr das steht.



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: "Wir sind gleich für Sie da, bleiben Sie dran." Auch Bankdirektoren haben manchmal Probleme, in ihrem eigenen Kreditinstitut Geld zu bekommen. Als der Banker, dessen Frau entführt wurde, bei einer Mitarbeiterin anruft, weil er 300.000 Euro Lösegeld braucht, wird er von ihr in die Warteschleife gestellt.

Lars-Christian Daniels: Manchmal ist es keine gute Idee, vor dem Tatort die Synopsis zum Film auf der Website der ARD nachzulesen. Die spoilert diesmal nämlich den kompletten Handlungsverlauf und nimmt sogar das mutige Ende des Films vorweg. Wie ärgerlich ist das denn?

Matthias Dell: Dass es einen Unterschied machen kann, wenn eine Regisseurin die im Tatort durchaus präsente Gewalt gegen Frauen filmt.

Kirstin Lopau: Ein Tatort mit Charlotte Lindholm ist vielleicht ein klassischer Krimi und kein Experiment, dafür schlafen wir aber auch spätestens um 21 Uhr selig auf der Couch ein.

3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts den Tatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft“. Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Wie nimmt man eigentlich eine Videoansprache an Entführer auf? Die Familie des Opfers richtet sich in einem von der Polizei gedrehten Film an die Täter. Der Sohn weint, der Ehemann schnarrt wie ein Automat. Eine junge Beamtin kommentiert gehässig aus dem Hintergrund: "Der wirkt wie ein Kühlschrank, man fragt sich, was der eingeworfen hat." Der Revierchef brüllt: "Wer hat denn den Mist aufgenommen?" Hier offenbart sich ein perfides Detail der Polizeiarbeit: Auch ein verzweifelter Videoaufruf muss gut inszeniert sein.



Lars-Christian Daniels: Die wichtigste von allen.

Matthias Dell: Wer hat Maria Bögerl aka Frau Holdt entführt?

Kirstin Lopau: Warum zeigt man uns Lindholm Minute für Minute beim Schlafen im Auto und erzählt nur am Rande, was für Fehler in der Ermittlungsarbeit passiert sind? Gibt es ein Nachspiel für Lindholms Karriere? Was wird aus dem Sohn der Entführten?



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Der eigentlich tolle Fatih-Akin-Darsteller Adam Bousdoukos (Kurz und schmerzlos) muss den bärtig-bärigen Lover von Lindholm spielen, ein Bussi-Mini-Auftritt am Anfang, einer am Ende – ein bisschen wenig für einen Schauspieler seines Schlags. Als Kuschelattrappe hätte es auch ein Darsteller aus der zweiten Garnitur getan.



Lars-Christian Daniels: Jonas Holdt (Moritz Jahn), der Sohn der Entführten, kommt anders als Ehemann Frank (stark: Aljoscha Stadelmann) in diesem Krimidrama deutlich zu kurz: Erst reist er mit Verspätung an, dann darf er vor allem apathisch aus der Wäsche schauen und in einer Videobotschaft an die Entführer noch ein paar Krokodilstränen verdrücken.



Matthias Dell: Keine. Top-Besetzung, als ein Highlight: Aljoscha Stadelmann als Frank Holdt.

Kirstin Lopau: Maria Furtwängler als Charlotte Lindholm durfte diesmal mehr als einen Gesichtsausdruck zeigen und sogar mit so was wie Verzweiflung, Angst, Hilflosigkeit aufwarten. Leider nimmt man dies der hölzern spielenden Furtwängler nicht ganz ab und so bleibt auch dieser Tatort seiner langweiligen Kommissarin treu. Frischer Wind täte dem LKA Niedersachsen gut.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der Szene am Anfang, in der Lindholm von drei Männern vor einem Musikclub drangsaliert wird.



Lars-Christian Daniels: Frank Holdt (Aljoscha Stadelmann) findet im Wald die Leiche seines geliebten Hundes und vergräbt in seiner Trauer sein Gesicht im Fell des toten Tieres. Das sieht anschließend aus wie nach einem Besuch beim Tomatina-Fest in Valencia.

Matthias Dell: Vom Erschießen des Hundes Suri.

Kirstin Lopau: Davon, dass die Familie an dem abgeschnittenen Zopf der Entführten nicht nur ekstatisch riecht, sondern sich auch daran kuschelt. Seltsam.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 😴😴😴😴



Lars-Christian Daniels: 😴😴😴

Matthias Dell: 😴😴

Kirstin Lopau: 😴😴😴😴😴😴😴😴