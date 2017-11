Tattoo Der Mensch ist ein Bilderbuch

Wahrscheinlich muss Tätowiertwerden wehtun, aber manchmal geht das Leiden hinterher beim Betrachter weiter. Der Versuch, sich mit Arschgeweihen auf dem Steißbein und Ankern auf dem Bizeps einen individuellen Look zu verleihen, ist millionenfach gescheitert. Wer an den richtigen Tätowierer gerät, bekommt eine höchst individuelle Illustration verpasst: vom detailversessen gestochenen Spitzenkragen in Schwarz bis hin zu Dämonen, die auf dem Knie lauern. Was wichtig ist in der Szene, zeigt Forever More. The New Tattoo aus dem Gestalten Verlag.