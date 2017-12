New Deal Die Utopie von gestern

Den grünen Gedanken tragen sie schon im Namen: Greenbelt, Maryland; Greenhills, Ohio; Greendale, Wisconsin – so die wohlklingenden Namen jener Gemeinden, die die US-Regierung während der Großen Depression in den Dreißigern initiierte, als Modellstädte, die gesellschaftlichen Ungleichheiten nachhaltig entgegenwirken sollten. Damals wurden sie in Amerika als "sozialistisch" kritisiert, heute gelten sie als Impulsgeber sozialen Wohnungsbaus. Jason Reblando zeigt mit New Deal Utopias aus dem Kehrer Verlag, wie es sich heute in der Utopie von gestern lebt.