Janosch Herr Janosch, wie war das Jahr?

Wondrak weiß, was er sich für das neue Jahr wünscht: 34 weitere Lebensjahre und einen Schal in Blau. Er bekommt einen in Lila von Luise. "So geht das schon mal los." Wie es weitergehen kann, darauf antwortet Herr Janosch, der Schöpfer des Wondrak im gestreiften Schwimmanzug, jede Woche im ZEITmagazin. Es sind saisonale Fragen, die sich um das Sonnenbaden oder den Frühjahrsputz drehen. Und es sind universale Fragen wie die, was man gegen Langeweile im Alter tut. Fallschirmspringen, sagt Wondrak dazu. Aber mit Kissen, man muss ja vorsichtig sein.