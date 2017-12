Am Straßenrand steht ein ausgebrannter Lieferwagen, im Lieferwagen steckt eine "Horrorleiche", wie die Spurensicherung konstatiert. Die Berliner Ermittler finden berufsbedingt schnell ihre eigenen Spuren: Es gibt nämlich ältere Fälle mit auffälligen Ähnlichkeiten. Die Frage, ob das die Taten eines Serienmörders sein könnten, treibt Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) quer durch Berlin, vor allem aber nach Wannsee in eine Kinderwunschklinik und hinein in rätselhafte Fragen der Reproduktionsmedizin. Der Rest der Stadt, von Alexanderplatz bis Steglitz, sieht natürlich wieder genauso räudig aus wie immer.

1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Vielleicht über die einzige starke Szene in diesem ansonsten komplett missratenen Krimi zu Fragen der Reproduktionsmedizin: Kommissar Karow steht ungerührt vor dem Bildschirm in einer Kinderwunschklinik, über den ein Baby in Windeln krabbelt. Der Ermittler cool: "Kindchenschema hat bei mir noch nie funktioniert."



Lars-Christian Daniels: Über Harbinger? Über den Legaten? Über In-vitro-Fertilisation? Sicher ist: Dieser eigenwillige Tatort schmeckt garantiert nicht jedem Zuschauer, liefert aber Gesprächsstoff im Überfluss.

Matthias Dell: Über die Nebenwirkungen der Reproduktionsmedizin.

Kirstin Lopau: Reden wird man über die Berliner Unterwelt, die sich wie hier gezeigt katakombenartig u. a. unterhalb des Alexanderplatzes und der Steglitzer Schlossstraße befindet. Vielleicht kann man sich auch austauschen über die Meinung zur Reproduktionsmedizin und darüber, dass Dr. Stefan Wohlleben Rick Astley unheimlich ähnelt. Denken Sie jetzt nicht an sein bekanntestes Lied, sonst haben Sie einen Ohrwurm bis mindestens Dienstag!



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: "Locker lassen und ein paar Wochen Urlaub, das spart oft das Geld für die Reproduktionsmedizin." Wahrscheinlich lebensweise gemeinter Ratschlag einer alten Reproduktionsmedizinerin an nervöse Paare mit Kinderwunsch. Bringt so ziemlich das Niveau auf den Punkt, mit dem in diesem Tatort das selbst gewählte schwierige Thema verhandelt wird.

Lars-Christian Daniels: Berlin: unter der Erde auch nicht viel hübscher als über der Erde.

Matthias Dell: Augen auf beim Handwerkerbesuch in den eigenen vier Wänden.



Kirstin Lopau: Gelernt haben wir, dass Rubin und Karow "ein Magnet für Horrorleichen" sind. Außerdem, dass Frauen auf der Damentoilette "alles zu zweit machen, auch einen Flecken aus der Bluse rubbeln". Ferner steht der rehäugigen Anna Feil, die jetzt eine Frau Kommissarsanwärterin ist, ihre Knarre sehr gut und überhaupt spielt sie eine immer gewichtigere (und gute!) Rolle. Zu guter Letzt lernen wir noch etwas fürs Leben: "Locker lassen und ein paar Tage Urlaub, das spart oft die Kosten für die Reproduktionsmedizin."

3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über denTatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts denTatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft". Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Wer wurde da noch mal mit wessen Sperma gezeugt? Ach, auch egal.



Lars-Christian Daniels: Wird die dreifach gepiercte Blumenverkäuferin Romy (Luise Aschenbrenner) am Ende doch noch glücklich mit ihrem rabiaten Lover?



Matthias Dell: Erbt Anna Feil (Carolyn Genzkow) die Kinderwunschklinik oder zumindest Anteile daran?

Kirstin Lopau: Was bitte bedeutet das Schild "Entrauchung"?

4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Trystan Pütter (der Rock'n'Roller aus Ku'damm 56) ist ein toller Schauspieler. Aber wenn er hier als Reproduktionsmediziner übertrieben sympathisch die Ermittler in der Kinderwunschklinik empfängt, weiß man sofort: Dieser Arzt kann nicht ganz koscher sein.

Lars-Christian Daniels: Eigentlich keine, denn hier erledigen alle einen sehr soliden Job. In der Rolle des Retortenbabys hätte ich mir aber auch gut Hugo Weaving mit Sonnenbrille vorstellen können, der hat schließlich schon als Agent Smith in der Matrix-Trilogie bewiesen, wie gut er sich klonen lässt.

Matthias Dell: Keine.



Kirstin Lopau: Keine. Dafür hat Christoph Bach den psychotischen Harbinger sehr überzeugend und dicht gespielt und verdient eine besondere Erwähnung.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Trotz schrillem Alarmismus in Sachen Reproduktionsmedizin fallen wir nach diesem Tatort in einen tiefen, trägen, traumlosen Schlaf.



Lars-Christian Daniels: 2012 schlich sich der Kieler Kult-Killer Kai Korthals (Lars Eidinger) im modernen Tatort-Klassiker Borowski und der stille Gast als vermeintlicher Paketbote in die Wohnungen seiner Opfer und brachte damit unzählige Zuschauer um ihren wohlverdienten Schlaf. In diesem Berliner Tatort gibt es eine ganz ähnliche Gänsehautszene ("Was meinst du mit HINTER MIR?"). Große Klasse!



Matthias Dell: Vom Besuch des falschen Handwerkers. Das ist – kommt selten vor im ARD-Sonntagabendkrimi – tatsächlich spannend bis gruselig: Wie kann man nur unbekannten Leuten die Tür zur Wohnung öffnen und sich dann ins Wohnzimmer verabschieden?

Kirstin Lopau: Vom brennenden Benzin. Und von Frau Rubins Outfits, die sind einfach zum Verlieben!



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 2 Schlafmützen 😴😴

Matthias Dell: 1 Schlafmütze 😴

Kirstin Lopau: 3 Schlafmützen 😴😴😴