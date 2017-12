"Tatort"-Kritikerspiegel Mal wieder abgestürzt

Das kommt ja ungelegen: Der Saarbrücker Kriminalhauptkommissar Jens "Johnny Guitar" Stellbrink (Devid Striesow) wollte sich gerade ein wenig auf einer Single-Plattform umtun, da fällt ihm der nächste Fall vor die Füße. Allerdings ist das im Fall von Mord ex Machina eher ein schweres Rumsen, denn ein selbstfahrendes Auto ist von einem Parkdeck gerast und herabgestürzt. Drinnen findet sich die Leiche des Justiziars jener Firma, die die Software für das Fahrzeug entwickelt hat. Als ihre Computer in derselben Nacht geknackt werden, dämmert Stellbrink, dass es sich hier nicht um Selbstmord handeln dürfte – und dass er sich nun in die ihm fremde Materie Big Data einzuarbeiten hat. Eine düstere Hackerin greift ihm dabei unter die Arme. Allerdings verwirrt "Jeanne Dark" Stellbrink auch sehr.

1. Worüber werden am Dienstag alle reden?

Christian Buß: Äh, war das Lisbeth Salander aus der schwedischen Millenium-Trilogie? Nein, die Hackerin, die für diesen Tatort über Big Data in Little Saarland tief in den Mascara-Topf gegriffen hat, heißt Natascha und wird von der eigentlich tollen deutschen Schauspielerin Julia Koschitz ein bisschen sehr düster und neunmalklug gespielt.

Lars-Christian Daniels: Über die wildeste Silvesterparty, das schönste Feuerwerk oder die dämlichsten guten Vorsätze für das Jahr 2018 – vielleicht aber auch über diesen soliden Saar-Tatort und die Gefahren der digitalen Datenspeicherung.

Matthias Dell: Ob es wirklich klug ist, sein Smartphone aus dem Fenster zu werfen, wenn man es loswerden will: Tolle Geste, aber da stecken doch auch kostbare Rohstoffe drin.

Kirstin Lopau: Darüber, dass der neue Saarbrücker Tatort endlich mal spannend und überhaupt nicht klamaukig war. Und darüber, was das Netz wohl schon alles über einen weiß.





2. Was haben Sie aus diesem Tatort gelernt?

Christian Buß: Vorsicht mit selbstfahrenden Autos!

Lars-Christian Daniels: Es besteht noch Hoffnung im Saarland: Mord Ex Machina ist der bisher beste Tatort mit Devid Striesow in der Hauptrolle – denn das Drehbuch funktioniert und vom einstigen rollerfahrenden Knalltüten-Kommissar Jens Stellbrink ist nicht mehr viel übrig geblieben.



Matthias Dell: Dass nichts verloren geht.

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über den Tatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts denTatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft". Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Kirstin Lopau: Wir lernen, dass wir auf keinen Fall ein neumodisches Auto mit viel Schnickschnack kaufen dürfen. Wir lernen, dass man in der Branche "Daten sammeln" mal eben eine Million verdienen kann. Vor allem aber lernen wir, dass Informatiker nun hip sind, weit entfernt von Strickpullundern, Kassengestellen und Akne. Und das Wichtigste: "Das ist das Schöne an der digitalen Welt: Es geht nichts verloren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss." Haben Sie sich in letzter Zeit mal selbst gegoogelt?





3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Ja, was ist denn nun mit dem in diesem Tatort vielbeschworenen Strukturwandel an der Saar? Ein bisschen Chance oder ausschließlich Risiko? Dass der etwas simple Kommissar Stellbrink nach seinen digitalen Selbstversuchen sein Smartphone vom Balkon schmeißt, kann ja wohl nicht die Lösung sein.

Lars-Christian Daniels: Warum wirft Hauptdarsteller Devid Striesow, der vor ein paar Monaten seinen Tatort-Ausstieg angekündigt hat, ausgerechnet das Handtuch, wenn es am schönsten ist?



Matthias Dell: Wie lernt Kommissar Stellbrink jetzt noch jemanden kennen vorm Abgang im nächsten Jahr, wenn er sein Profil beim Datingportal gelöscht hat?

Kirstin Lopau: Hat ein Mörder in einem Tatort jemals zuvor zu seinem Opfer gesagt: "Jetzt stirb doch endlich!"? Natürlich fragen wir uns auch, ob der Trend jetzt zur Kurzhaarfrisur bei Damen geht, nachdem wir in kürzester Zeit beim Tatort zwei wirklich schöne Exemplare sehen durften.





4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Was sollen wir sagen. Ein Tatort von der Saar, da sind eigentlich fast alle Rollen sonderbar besetzt.

Lars-Christian Daniels: Die des wummernden Soundtracks, die den Bildern von Saarbrücken auf Knopfdruck Dynamik verleihen sollen: eine ziemlich uninspirierte Kopie des Chromatics-Songs Tick of the Clock aus dem grandiosen Soundtrack zu Nicolas Winding Refns Neo-Noir-Meisterwerk Drive, der auch schon im Werbespot einer großen deutschen Bank zum Einsatz kam. Dann doch lieber das Original.

Matthias Dell: Vielleicht hätte man den Figuren fürs Erste mit nicht so abgeranztem Text aus hundert anderen Filmen zu mehr Intensität verhelfen können.

Kirstin Lopau: Vielleicht waren die Datensammler hier doch ein wenig zu hip, aber das war immerhin schön anzusehen. Besonders toll gespielt hat Julia Koschitz als Natascha.





5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von diesem hässlich bemalten Smart-Car, angeblich ein Prototyp für die Regierungsflotte.

Lars-Christian Daniels: Stellbrink besucht eine Hackerin in deren Wohnung – und die weiß fast mehr über die letzten zwanzig Jahre im Leben des Kommissars als er selbst, weil vieles davon digital aufgezeichnet wurde. Eine beängstigende und wohl alles andere als realitätsferne Vorstellung.



Matthias Dell: Dem Beinahe-Kuss von Stellbrink mit "Jeanne Dark" – da wähnt man sich, ohne umgeschaltet zu haben, im Rosamunde-Fforde-Parallel-Schmonz im ZDF.

Kirstin Lopau: Von Kurzhaarfrisuren und von Profilen, die man trotz Löschung garantiert noch im Netz finden kann.





6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 4 Schlafmützen 😴😴😴😴

Matthias Dell: 8 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 2 Schlafmützen 😴😴