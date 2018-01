Wintersport Unter null

2/12

Eine Szenerie wie aus dem aktuellen "Star Wars"-Film "Die Rückkehr der Jedi-Ritter": Schlittenhunde ziehen eine Gruppe Jäger im Norden Grönlands scheinbar dem Ende der Welt entgegen. Doch das arktische Paradies ist vom Klimawandel wie auch der fortschreitenden Erschließung selbst entlegenster Regionen bedroht.