Italien Wenn jemand fragt, wofür du stehst, sag für Amore

20/22

Der große Mann der italienischen Politik in seinem Element: Im Jahr 2008 steht der langjährige Ministerpräsident und Medienmogul Silvio Berlusconi in seinem Palazzo Grazioli sinnierend am Fenster. Früher residierte hier Benito Mussolini, von diesem Fenster aus hielt der Duce viele seiner berüchtigten Reden ans Volk. Kurz vor der nun anstehenden italienischen Parlamentswahl gaben etwa ein Drittel der 51 Millionen Wahlberechtigten an, noch unentschieden zu sein. Auch wenn Berlusconi selbst nicht zur Wahl steht, werden seiner Partei Forza Italia gute Chancen eingeräumt, erneut in eine Regierung einzutreten.