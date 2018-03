Nomaden Hauptsache, der Tank ist voll

Wie fühlt sich Freiheit an? Beim Wellnesswochenende lässt sich das nicht herausfinden, aber on the road, auf dem Weg ins Unbekannte. Es muss nicht gleich eine Weltreise sein. Schon ein Wochenende am Meer kann ein Abenteuer abseits vom Alltag sein. Vertraut ist dabei nur eins: das Gefährt, mit dem man sich auf den Weg gemacht hat. Der Bildband Hit the Road (Gestalten Verlag) zeigt, dass Vorfreude auch die kompliziertesten Umbaumaßnahmen von Bussen, Wagen und Jeeps zum Vergnügen macht. Sogar ein Pferdetransporter wird zur Wohnung auf Zeit.