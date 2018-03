"Polizeiruf 110" Magdeburg Gegen zu viel Familie hilft nur Wodka

René Ottmann überlebt nur knapp einen nächtlichen Brandanschlag auf seine Villa. Wer war das? Der erfolgreiche Magdeburger Bauunternehmer hat jede Menge Feinde, wie Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke) bei ihren Ermittlungen bald herausfinden werden. Am allerverdächtigsten erscheint ihnen aber Uwe Schneider, der ebenfalls aus der Baubranche ist. Schneider war früher schon einmal mit dem Messer auf Ottmann losgegangen – und nach ein bisschen Herumflüchten stellt er sich im Polizeiruf Starke Schultern denn auch und gesteht die Tat. Brasch und Köhler glauben ihm jetzt aber auf einmal kein Wort mehr: Für wen nimmt Schneider die Schuld auf sich?



1. Worüber werden am Montag alle reden?

Christian Buß: Rauchen, saufen, mit dem Bike durch die Stadt röhren: Der besorgtere Teil des TV-Publikums wird am Montagmorgen darüber diskutieren, ob eine Lodder-Polizistin wie die von Claudia Michelsen gespielte Doreen Brasch als TV-Heldin taugt.



Lars-Christian Daniels: Ja, den Polizeiruf gibt es tatsächlich noch! Vor vier Monaten wurde der letzte ausgestrahlt, dafür waren es aber im Mai 2017 gleich drei Folgen. Über die Programmplanung der ARD, die geschlagene zehn Monate (fast) ausschließlich Tatort sendet, kann man sich einmal mehr nur wundern.

Matthias Dell: Darüber, dass es abends jetzt länger hell ist.

Kirstin Lopau: An welchen starken Schultern sie bei diesem Polizeiruf sanft entschlafen sind.



2. Was haben Sie aus diesem Polizeiruf gelernt?

Christian Buß: Mit einer guten alten Familienaufstellung löst du die kompliziertesten Fälle. Wie der Polizeipsychologe mit dieser Technik die Untersuchungen vorantreibt, ist dann leider aber doch völlig unglaubhaft.

Lars-Christian Daniels: Kippt sich morgens Wodka ins Gesicht, raucht wie ein Schlot und schwingt sich alle zehn Minuten auf ihr Motorrad: Doreen Brasch (Claudia Michelsen) ist das, was aus der Saarbrücker Tatort-Kollegin Lisa Marx (Elisabeth Brück) mal hätte werden können, wenn sie der Saarländische Rundfunk nicht schon nach kürzester Zeit zugunsten einer reinen Devid-Striesow-Show aufs Abstellgleis geschoben hätte.



Matthias Dell: Alkohol ist keine Lösung.



Kirstin Lopau: Trauerarbeit ist sinnvoll. Für alle, die schon immer mal bei einer Familienaufstellung dabei sein wollten: hier ist Ihre Chance. Wir lernen, dass Frau Brasch gern Wodka trinkt (haben aber vergessen, warum sie so traurig ist) und dass Herr Köhler glücklich verheiratet ist (und auch nach 15 Jahre Ehe noch romantisch ist). Vor allem aber hören wir mit Frohlocken, dass Herr Dr. Wilke jetzt regelmäßig zu Gast im Team Magdeburg sein wird: eine Figur, die nicht nur den Charakteren und ihrer Interaktion gut tut, sondern auch der Seele der Stedefreund hinterhertrauernden Kritikerin.

3. Welche Frage bleibt offen?

Christian Buß: Wann verlässt die oder der nächste Kommissarindarstellerin oder Kommissardarsteller wegen Unterforderung und Genervtheit den Magdeburger Polizeiruf? Diese Folge ist ein weiterer Tiefpunkt beim sachsen-anhaltinischen TV-Revier.



Lars-Christian Daniels: Wann kommt er endlich, der Frühling? In diesem Polizeiruf ist sogar schon Sommer.

Matthias Dell: Wer von den vieren aus der lustigen Familie Dietrich/Ottmann, die am Ende kollektiv abgeführt wird, kommt denn jetzt ohne Strafe davon?

Kirstin Lopau: "Manchmal weiß ich nicht, ob mehr oder weniger Familie besser ist", fragt sich Frau Brasch.



4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Der Polizeipsychologe geht leider gar nicht. Wie der Schauspieler Steven Scharf in dieser Rolle immer wissend lächelnd zuschaut, wie sich das Kollegium auf dem Morddezernat zerlegt, ist wirklich unangenehm. Wo ist die niemals aufdringliche, immer beherzte Maren Eggert als Polizeipsychologin Frieda Jung, wenn man sie braucht?

Lars-Christian Daniels: Ach, an den Schauspielern hat es eigentlich nicht gelegen, dass man diesen Polizeiruf spätestens am Osterwochenende wieder vergessen haben wird.

Matthias Dell: Die vom Psychologen Niklas Wilke schon mal nicht, Steven Scharf war eine Bereicherung.

Kirstin Lopau: Mir war der Bau-Titan René Ottmann etwas zu großkotzig, was aber wohl eher an der Rolle als an der Besetzung mit Thomas Loibl lag.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von Alfred Hitchcocks Vertigo. Von dem Thrillermelodram wird in diesem Polizeiruf eine zentrale Szene zitiert – allerdings so scheußlich, dass man sich aus Selbstschutz schnell in das Original träumt.



Lars-Christian Daniels: Von Ursina Lardi im mintgrünen Paillettenkleid und mit roter Perücke. Für einen Moment weht ein Hauch von Arielle durch den Krimi – und dann plötzlich ein brutaler Coitus a tergo, der verdächtig an den Knast-Quickie im Kölner Tatort vom letzten Sonntag erinnert.

Matthias Dell: Der Dancing-Nummer von Brasch und ihrer Bar-Liebschaft in der Bar. Das sieht doch immer so aus, wie es nicht soll.

Kirstin Lopau: Dieses goldene Paillettenkleid ist der Wahnsinn!



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Polizeiruf 110"?

Christian Buß: 7 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴

Lars-Christian Daniels: 6 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴 😴

Matthias Dell: 9 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴 😴

Kirstin Lopau: 5 Schlafmützen 😴 😴 😴 😴 😴