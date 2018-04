"Tatort" Mainz Die Kommissarin braucht eine Siesta

In einer Altkleidersammlung wird ein blutgetränkter Hoodie gefunden. Der Mainzer Kommissar Martin Rascher (Sebastian Blomberg) ist sich sicher, dass die unaufgeklärte Mordserie an Jugendlichen weitergeht, die er schon seit Jahren aufzuklären versucht. Seine Kollegin Ellen Berlinger (Heike Makatsch) vermutet zunächst, dass der Kapuzenpullover Jonas gehört, dem 13-Jährigen, der mitunter auf ihre kleine Tochter aufpasst. Doch auch die 16-jährige Marie ist vom Schulfest nicht nach Hause zurückgekehrt. Dann geht eine Lösegeldforderung ein und Ellen Berlinger befürchtet nun, dass Jonas noch viel tiefer als gedacht in den Fall verstrickt sein könnte.



1. Worüber werden am Dienstag alle reden?

Christian Buß: Darüber, dass Freiburg hier ja gar nicht wie Freiburg aussieht. Nachdem der erste Tatort mit Heike Makatsch vor zwei Jahren dort spielte, musste die TV-Ermittlerin nun zwangsversetzt werden, da in der Zwischenzeit vom SWR ein weiteres Schwarzwald-TV-Revier eröffnet wurde. Nun ermittelt Makatsch in Mainz – was aber eher verschämt thematisiert wird. Tatort-Planungschaos pur.

Lars-Christian Daniels: Über knisternde Osterfeuer, üppig befüllte Osternester oder das leckere Feiertagsessen – aber wohl kaum über diesen enttäuschenden Krimi, der das ambitionierte PR-Label Tatort-Special trotz seiner prominenten Hauptdarstellerin auch im zweiten Anlauf schuldig bleibt.

Matthias Dell: Wie schick ausgerechnet Mainz aussehen kann, wenn es so gefilmt wird.

Kirstin Lopau: Wie viele Eier Sie gefunden haben, was es auf dem Osterbrunch alles Leckeres gab, leider aber nicht über diesen Tatort.



2. Was haben Sie aus diesem "Tatort" gelernt?

Christian Buß: Wie die Liebe funktioniert, also chemisch gesehen. "Ich weiß, dass Oxytocin die Menschen für die Liebe bereit macht." So erklärt in diesem Tatort ein oberschlauer, aber sozial unbeholfener 13-Jähriger.



Lars-Christian Daniels: Wenn ein deutlich überdurchschnittlich intelligenter 13-Jähriger heutzutage herausfinden möchte, "wie man Liebe macht", was tut er dann? Genau: Er nimmt sein Smartphone in die Hand und findet es heraus. Dieser Tatort beantwortet die Frage anders, und das hat eher mit Eis am Stiel als mit jugendlicher Realität im Jahr 2018 zu tun.

Matthias Dell: Dass Kindergärtner nicht automatisch Topbabysitter sind.

Kirstin Lopau: Etwas bewahrheitet sich in diesem Tatort: Die Liebe ist nicht zu beschreiben. Der inselbegabte 13-jährige Jonas sagt es ganz treffend: "Ich glaube, das versteht niemand." Außerdem lernen wir, wie wir beim nächsten Flirt geschickt einen Korb geben, ohne den anderen zu kompromittieren: "Ich mag dich. Aber ich bin zu verkorkst für dich." Und außerdem erfahren wir, wie eine Frau die Kosten für einen Babysitter spart, wenn sie mal wieder zu einem Polizeieinsatz gerufen wird: einfach etwas mit dem Erzieher des Kindes anfangen.

3. Welche Frage bleibt offen?

Unsere Kritiker Christian Buß ist Kulturredakteur bei Spiegel Online und schreibt dort regelmäßig über denTatort. Lars-Christian Daniels bespricht für sein Blog Wie war der Tatort? und das Onlinemagazin Filmstarts denTatort und weitere TV- und Kinofilme. Matthias Dell ist Tatort-Kritiker bei ZEIT ONLINE und teilt das Arbeitsethos von Gunter Gabriel: "Derjenige, der dem Schweiß den Rücken runterläuft". Kirstin Lopau ist ZEITmagazin-Leserin und eine der meinungsstarken Kommentatoren bei unseren sonntäglichen Tatort-Diskussionen bei Facebook.

Christian Buß: Wird es einen weiteren Tatort mit Heike Makatsch geben? Und falls ja, wo mag der wohl spielen?



Lars-Christian Daniels: Warum lässt die SWR-Requisite im Präsidium grundsätzlich die Kaffeetassen leer? Auf dem Tatort-Revier in Ludwigshafen ist dieses Phänomen schon seit Jahren zu beobachten, und auch in Mainz wird fleißig am leeren Pappbecher genippt (gut zu beobachten in Minute 26).

Matthias Dell: Werden die ungeklärten Morde beim nächsten Mal ermittelt?

Kirstin Lopau: Werden Kommissare wirklich Tag und Nacht zur Arbeit gerufen und wenn ja, wie soll diesen Beruf jemals jemand mit Kindern ausüben, der kein Au-pair rund um die Uhr beschäftigt?

4. Welche Rolle hätte man besser besetzen sollen? Und mit wem?

Christian Buß: Der Kindergärtner, der zum Liebesobjekt der gestressten, chaotischen und bindungsgestörten Ermittlerin wird, spielt auf verlorenem Posten. Unerklärlich, was der sich alles gefallen lässt. Ist aber eher eine Frage der Inszenierung als des Spiels. Hier ist wirklich allerhand schiefgelaufen.

Lars-Christian Daniels: In diesem klischeebeladenen Tatort wirken gleich mehrere Jungschauspieler überfordert. Auch Jonas Ginori (Luis August Kurecki) darf kaum mehr tun, als in seiner Schlüsselrolle neunmalkluge Sätze mit möglichst vielen Fremdwörtern aneinanderzureihen. Einer der sympathischen Jungs aus Stranger Things wäre die bessere Wahl gewesen, aber gut, ARD Degeto ist eben kein Netflix.

Matthias Dell: Keine.



Kirstin Lopau: Irgendwie fehlt dem Team etwas, dem Tatort aber fehlt mit Sicherheit Spannung.



5. Von welcher Szene werden Sie träumen?

Christian Buß: Von der vermüllten Junkiewohnung und dem weggesackten Bewohner, den die Ermittlerin vergeblich zu verhören versucht.



Lars-Christian Daniels: Berlinger taucht den Kopf eines vollgedröhnten Junkies gewaltsam unter Wasser, damit der Infos rausrückt. Ihr Kollege Rascher schreitet ein: "Noch mal so was, und ich werde dich melden", droht er ihr, und man mag ihn kaum davon abhalten – dann fände das unrühmliche Berlinger-Kapitel im Tatort wenigstens ein schnelles Ende.



Matthias Dell: Wie sich Ellen Berlinger (Heike Makatsch) erst mal eine Runde hinlegt, ehe sie zu spät die Tochter abholt – recht so: Siesta-Entzug ist keine Lösung.

Kirstin Lopau: Vom Erzieher in der wunderschönen Wohnung von Ellen Berlinger.



6. Von 0 (super spannend) bis 10 (schon um halb neun eingeschlafen): Wie viele goldene Schlafmützen bekommt dieser "Tatort"?

Christian Buß: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Lars-Christian Daniels: 6 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴

Matthias Dell: 5 Schlafmützen 😴😴😴😴😴

Kirstin Lopau: 7 Schlafmützen 😴😴😴😴😴😴😴