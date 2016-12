70 Jahre Dior Er brachte die Schönheit zurück

Als Christian Dior am 16. Dezember 1946 sein Atelier auf der Avenue Montaigne in Paris eröffnet, hat er keine Zeit zu feiern. Am 12. Februar will er seine Kollektion zeigen. Der Couturier und sein 85-köpfiges Team sorgen dafür, dass sie als New Look Geschichte macht. Seine Kleider bringen die Schönheit zurück ins kriegsversehrte Paris. Nach seinem Tod pflegten Designer wie Yves Saint Laurent und Raf Simons sein Erbe. Der Band Dior. Zeitlose Eleganz feiert dies. Über die Zukunft entscheidet nun erstmals eine Frau, die Italienerin Maria Grazia Chiuri.