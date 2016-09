Peter Lindbergh Der Supermodelmacher

Mode, Schwarzweiß und starke Frauen – das steht für Peter Lindbergh. Er machte Schönheiten zu Ikonen und sich selbst zielstrebig zu einem der wichtigsten Fotografen unserer Zeit. Legendär ist seine Aufnahme von Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Tatjana Patitz und Christy Turlington in den Straßen von New York, die die Ära der Supermodels einleitete. A Different Vision on Fashion Photography heißt die Retrospektive, die bis zum 12. Februar 2017 in Rotterdam zu sehen ist. Dazu erschien ein Bildband bei Taschen.