Freunde von Freunden Wenn die Stadt verschwindet

"Ich mag es, Dinge um mich zu haben, die ich liebe. Noch mehr liebe ich es aber, Menschen um mich zu haben, die ähnlich ticken wie ich", sagt Hannah Henderson, die gemeinsam mit ihrem Partner John Moore den General Store in Los Angeles führt. Hier bieten sie Kunst und Handwerk lokaler Künstler an. Ihr Haus liegt ein paar Straßen entfernt in einer ruhigeren Gegend. Auch wenn Henderson manchmal zweifelt, ob ihre Familie dort genug Platz hat, weiß sie, eigentlich wohnen sie am perfekten Ort. Freunde von Freunden hat das Paar besucht und interviewt.