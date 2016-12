Alexander McQueen Der Schreck des Establishments

7/12

Eine seiner wichtigsten Kollektionen nannte Alexander McQueen im Jahr 1997 "It's a Jungle Out There". Womit er nicht nur die Natur und ihre Bewohner, sondern auch die manchmal fast animalischen Umtriebe innerhalb der Modewelt meinte. Diesen Gedanken griff er in seinen Kollektionen immer wieder auf. Hier in "What a Merry Go Round" im Jahr 2001.