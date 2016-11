Wohnen Das schöne Leben der Anderen

2/11

Bei den Galeristen und Ladenbesitzern John und Juli Baker in Toronto fließt alles ineinander. Ihr Haus ist ihre Galerie und andersrum. Leben und Arbeit sind für sie so in perfektem Einklang. Hier sehen Sie einige der Lieblingsküchenutensilien von John Baker, er hat sich lange mit der japanischen Teezeremonie beschäftigt. Seine Utensilien stammen von dem japanischen Designer Oji Masanori.