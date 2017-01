Interior Design Amerikas Balkonien

Die Marina-City-Wohntürme in Downtown Chicago stechen heraus. Mit all ihren halbrunden Waben sind sie ein betongewordenes Balkonien. 1962 vom Architekten Bertrand Goldberg gebaut, haben die Türme bis heute nicht an Modernität verloren. Jeder kann seine Wohnung so gestalten, wie es ihm beliebt. Jede Wohnung hat einen eigenen Balkon. Das Magazin Monocle hat die Bewohner für den Monocle Guide to Cozy Homes besucht. Und völlig unterschiedliche, aber in sich schlüssige Welten gefunden.