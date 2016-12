Jacke wie Hose Sex in Baumwollform

Die endgültige Lösung von Bekleidungsproblemen ist das Gegenteil von Mode. Denn Mode will alles mögliche: uns anziehen, uns hübsch machen, aber bloß nichts Endgültiges produzieren. Weil dies ihr Ende wäre. Sie hätte sich selbst abgeschafft in dem Moment, da sie ein gedachtes Ideal erreicht hätte. Zum Beispiel das ideale Hemd.



Damit die Mode funktioniert, zumindest als Industrie, muss sie andauernd etwas herstellen, das zumindest ein bisschen anders ausschaut als das, was sie vor einem Jahr gemacht hat. Denn, und das ist ihre fadenscheinige Begründung: Die Zeiten ändern sich, also sollen wir auch ständig was Neues anziehen, das vorgeblich zu diesen sich ständig ändernden Zeiten passt. Die Mode kann einem allerdings auch sehr erfolgreich den Eindruck vermitteln, dass man sich an ein gedachtes Ideal erst herankaufen muss. Stück für Stück. Gerade bei Männerhemden. Und jede Saison basteln die Designer unnötigerweise weiter an den Details – das ideale Hemd schien schon oft zum Greifen nah, doch dann wurde wieder daran herumgepfuscht. Es ist zum Verrücktwerden.

Ein ideales Hemd kann nur weiß sein

Man kann das weiße Hemd als Metapher betrachten, nicht nur, weil man irgendwann vermutlich in einem bestattet werden wird. Die hellblauen unter meinen Hemden sind in Wahrheit nur Ausreden und Selbstbetrügereien: Bring doch mal ein bisschen Variation in die Uniformität, brich doch mal aus der Routine aus. Das ideale Hemd ist so eine Art Sex in Baumwollform: eine Verheißung, dass Zeit sich sich im perfekten Moment einfrieren ließe.

Weiß, einfach weiß © Nina Lüth für ZEITmagazin ONLINE

Ein ideales Hemd kann nur weiß sein. Die Gründe sind klar: Es ist zu wirklich allem kombinierbar, zu jedem Anlass richtig. Es lässt den Träger korrekt, sauber, souverän, zuverlässig erscheinen. Doch es schmückt ihn auch, wirkt feierlich, behauptet eine bei Männern ja eher seltsam anmutende Unschuld. Tatsächlich verspricht das weiße Hemd viel mehr als andere Kleidungsstücke, dass es auch nur reine Tarnung sein könnte, dass es in Wirklichkeit deshalb übergestreift wurde, um ein Geheimnis zu verbergen. Die Nichtfarbe Weiß schafft eine gedankliche Fallhöhe, die die Fantasie des Betrachters überhaupt erst anheizt. Ärzte zum Beispiel wirken doch nicht deshalb sexy, weil sie so gesund aussehen. Sondern einfach weil sie weiße Klamotten anhaben. Okay, die nicht ganz unheroische Tätigkeit Lebenretten spielt bei der Attraktivität von Ärzten vielleicht auch eine Rolle.

Zu knapp ist schon knapp verloren

Das ideale weiße Hemd ist nun wiederum aus Oxford, aus Baumwolle also, bei der Schuss- und Kettfäden in Bündeln fest verwoben wurden. Dieser leicht grob aussehende Stoff hat eine geradezu natürliche Knitterung, die man beim Bügeln zum Verrecken nicht völlig glatt bekommt, aber das ist ja auch schon Teil der Idee: Oxford muss man nicht unbedingt bügeln. Verknittern tun andere Stoffe auch während des Tragens, doch im Gegensatz zu vielen von denen lädt sich Oxford niemals statisch auf. Außerdem kaschiert es am Hosenbund leicht geschoppt viel besser als feinere Stoffmischungen wie etwa Baumwoll-Popeline, was darunter womöglich so an Bauchansatz herumschwebt. Deswegen auch sollte ein Hemd eh immer körpernah geschnitten sein, aber nie zu eng. Der Spruch "That's a nice shirt, do they make it for men?", den Ryan Gosling in The Big Short einem Fondsmanager drückt, ist absolut richtig (und tödlich): zu knapp ist schon knapp verloren, außer man möchte wie ein Jüngelchen in einer Pelle aussehen.

Gut, Gosling ist in dem Wall-Street-Film absichtlich schlecht gestylt, er trägt Sprühbräune im Gesicht, eine schlimme Fönfrisur und dann auch noch Hemden mit einem bedenklichem Kragen, nämlich einem spitz zulaufenden Tabkragen – The Big Short spielt vor und während der Finanzkrise in den Nullerjahren, insofern ist diese damals bei Bankern noch beliebte Kragenform historisch korrekt, aber eben nicht schön. Einen Tab-Kragen würde man in einer etwas engeren Spitzkragenversion heute nur noch mit Schleife zum Smoking tragen. Das ist immerhin die schönere Variante im Vergleich zum total furchtbaren Kläppchenkragen, dessen Enden über der Fliege herumhängen wie zwei abgebrochene Flügelchen und der wie eine jämmerliche Softcore-Version des klassischen Vatermörders wirkt.



Man schmeichle sich mit Button-Down

Umschmeichelt den Hals © Nina Lüth für ZEITmagazin ONLINE

Der breitgespreizte Haifischkragen wäre eine diskutable Form, wenn man beruflich eine Krawatte tragen muss und die eher groß knotet; und wenn der Binder dann mal nach getaner Arbeit abgelegt ist und der oberste Knopf geöffnet (und niemals mehr als nur der oberste), schlabbern bei diesem auch keine langen Kragenenden unerfreulich um den Hals oder gar überm Sakkorevers herum, wie das schon bei einem nur leicht größeren Kentkragen geschieht. Doch weil eben kaum jemand noch eine Krawatte umbindet außer unter Zwang, kann man auch gleich ein Hemd mit dem idealen Kragen kaufen: einem Button-Down. Hätte ich auch nur die leiseste Ahnung von Mathematik, könnte ich vermutlich aus den irgendwie geometrischen Proportionen begründen, warum jeder Männerhals schmaler wirkt, wenn ihn ein Button-Down-Kragen bei geöffnetem obersten Knopf umschmeichelt. Doch so kann ich einfach nur schwören: Ist so. Sag ich aus Erfahrung als Typ mit einem sooo dicken Hals.

Also, noch mal kurz zusammengefasst: weißes, mittelschmales Hemd aus Oxford-Baumwolle mit einem Button-Down-Kragen. Geht nicht besser, wird nicht besser.

Das haben mittlerweile auch manche Designer, Labels und Modeläden eingesehen. Einer der jüngeren, aber längst bekannten Lieblingsläden für Männersachen in Deutschland ist Soto in Berlin, doch eine ähnliche Auswahl an Marken haben auch Uebervart in Frankfurt am Main und Schwittenberg in München. Bei Soto also gibt es gerade drei weiße Hemden zu kaufen, alle drei sind aus Oxford-Baumwolle, alle drei haben Button-Down-Krägen, sie unterscheiden sich nur leicht in der Stoffqualität und ihrem Preis. Das weiße Button-Down-Hemd der dänischen Marke Norse Projects kostet 115 Euro. Jenes gibt es auch bei Civilist, einem Laden in Berlin Mitte mit angeschlossenem Online-Shop. Außerdem bei Soto zu finden: das Hemd der schwedischen Marke Our Legacy, 139 Euro, sowie eines der französischen Marke Maison Kitsuné, 199 Euro.

Das Tollste an diesen Hemden ist: Es ist im Grunde egal, welches davon man kauft. Denn alle sind fast ideal. Aber eben nur fast. Die Mode geht weiter, sie läuft einem stets uneinholbar dieses kleine Stück voraus, sie flieht. Und es gibt immer noch ein weiteres weißes Hemd zu kaufen. Bis zum Schluss.