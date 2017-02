New York Zwei Leben auf vier Stockwerken

15/20

"Wir sind es, die aus Calliope mehr machen als einen Laden für Einrichtungsgegenstände und Accessoires. Und das soll gar nicht arrogant klingen. In New York bekommst du eigentlich alles zu jeder Zeit: einen Cheeseburger oder eben einen handgewobenen Korb. Wir versuchen etwas zu schaffen, das darüber hinausgeht", so Caroline Ventura.