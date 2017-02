Oscars 2017 Goldstaub ist die Steigerung von Puderzucker

7/15

Wer strahlen, aber ungern Farbe bekennen will, wählt zeitlose Pudertöne mit Strass und Stickereien. Hebt sich gut ab vom Roten Teppich und gleißt im Scheinwerferlicht. Hier, im Uhrzeigersinn: Olivia Culpo in Marchesa, Nicole Kidman in Armani Privé, Sofia Boutella in Chanel Couture und Isabelle Huppert in Armani Privé.