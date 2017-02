Viele Menschen kennen das Gefühl, keinen Oscar gewonnen zu haben. Man könnte sogar sagen: die allermeisten. Oft liegen die Gründe dafür auf der Hand. Man hat bei keiner Kinoproduktion mitgewirkt, arbeitet nicht in der Filmbranche und interessiert sich kein bisschen für Hollywood. Das macht es für die meisten Leute leicht erträglich, nicht dabei zu sein, wenn die goldenen Statuen verliehen werden.



Wenn man allerdings zu den 25 Nominierten in den Hauptkategorien gehört, kann das Nichtgewinnen ziemlicher Stress sein. Man muss sich in teure Garderobe werfen, über einen roten Teppich laufen, sich fotografieren lassen, eine ewig lange Zeremonie über sich ergehen lassen – und geht dann vielleicht doch leer aus. Damit solche Menschen nicht nach Vergabe der Preise schwermütig werden, hat sich die Industrie etwas einfallen lassen. Die sogenannte Everyone Wins Gift Bag. Eine Gift Bag ist eine Tasche, die Gäste einer Veranstaltung am Ausgang gereicht bekommen, vergleichbar mit der süßen Tüte bei Kindergeburtstagen. Die süße Tüte für Oscargewinner und solche, die es werden wollten, entspricht allerdings einem ziemlich großen Kindergeburtstag. Vergangenes Jahr enthielt sie Waren und Gutscheine im Wert von über 200.000 Dollar. Deswegen bekommt man sie auch nicht an der Garderobe in die Hand gedrückt, sondern sie wird in diesen Tagen den Nominierten nach Hause geliefert.

Über den Inhalt ist einiges bekannt. Das Wichtigste natürlich für Oscarfrustrierte: Schokolade. In diesem Fall sind es handgemachte Trüffelpralinen von Chubby Chipmunk. Danach fühlt man sich als Hollywoodstar allerdings fett. Deswegen kann man gleich eine Handvoll Hydroxycut-Platinum-Diätpillen nachwerfen, die auch in der Tüte sind. Mit dabei ist auch ein Haze Dual V3 Vaporizer, eine Art nachfüllbare Elektrozigarette zum Inhalieren "trockener Kräuter", wie der Hersteller es formuliert. Man zieht sich also nach dem ganzen Stress erst einmal ein paar Gramm Marihuana in die Birne. Weil man danach das Gefühl hat, etwas für die Gesundheit tun zu müssen, sind auch noch Opal-Apples im Beutel. Eine gentechnikfreie Züchtung, die nicht unschön nachdunkelt, wenn sie einmal angebissen ist. Anschließend kommen den Stars Gedanken, ob man überhaupt mit dem Filmemachen weitermachen sollte. Vielleicht hätte man es lieber mit Malerei versuchen sollen. In vorauseilender Empathie haben die Tütenpacker deshalb eine große Packung Wachsmalkreide dazugelegt. Eine Kreide ist golden, damit sieht jedes Bild gleich gelungen aus.

Falls das noch nicht genügend tröstet, ist in den süßen Tütchen natürlich auch noch echtes Edelmetall enthalten: Diamantohrringe, ein Diamant-Yoga-Armband, eine Luxushandtasche – irgendwie kommt man dann schon durch den Tag. Und kann erst mal den Urlaub planen, denn schließlich gibt es in der Everyone-Wins-Tüte auch jede Menge Gutscheine. Zum Beispiel einer für einen Drei-Tage-Aufenthalt auf einer Luxusranch in Northern California und einen Sechs-Tage-Urlaub auf Hawaii. Das sind alles tolle Umschläge. Nur der Regisseur Damien Chazelle wird noch immer das Gefühl haben, das einer fehlt. Der mit dem Zettel darin, auf dem steht: "Best Picture: La La Land".