Architektur in der Natur Sensible Bauten

Selldorf Architects, Pika House, 2006, Dunton Hot Springs, Colorado, USA. Das Pika House ist auf einem steilen Hügel in einem dichten hohen Fichtenwald errichtet. Auf relativ kleiner Grundfläche ragt das Haus fünf Stockwerke in die Höhe und bietet Ausblicke über die Wälder und auf den Dolores Peak in den Rockies.