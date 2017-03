Gesellschaftskritik Und es hat Klick gemacht

Auch wir Salonlöwen aus dem Häppchenkulturbetrieb wissen: Mag der moderne Mensch auch metaphysisch unbehaust sein, ohne Möbel will er trotzdem nicht sein. Das Problem: Er fährt deswegen zu Ikea. Und über das schwedische Möbelhaus hört man ja seit Langem nicht viel Gutes. Dass dort vormals harmonische Paarbeziehungen jäh zerrüttet werden, ist mittlerweile eine alte Weisheit, für die wir ohne Knurren im Bus aufstehen würden.



Falls man nun etwas braucht, damit man nachts nicht schlafen kann, kann man darüber nachdenken, welche Stelle im Ikea am häufigsten Streit auslöst. Ob es vor allem am Küchencenter lag, dass IHR zwischen Kochinseln und Induktionsfeldern aufging, dass SEIN Lachen ja so klingt, als würde man im Ford Granada den falschen Gang einlegen? Ob es der bunte Badezimmerschrank Godmorgon war, der IHN ohne Vorwarnung so unfassbar wütend machte, weil so doch nur Fürsten im mittleren Management der Unterwelt heißen können oder Thüringer Black-Metal-Bands, die sich anhören wie ein alter Rasierapparat. Oder vielleicht war es das Schild "Danke, dass Du hier nicht rauchst", das SIE aus schierer Notwehr zum spontanen Entschluss drängte: "Ich glaube, ich möchte lieber ein einsames, handfest drogensüchtiges Leben führen." Oder hat letztlich das Karton-Tetris am Kofferraum des geliehenen Kombis sie beide dazu gebracht, die einst zukunftsfroh beantragte Ikea-Family-Card noch auf dem Parkplatz einvernehmlich zu verbrennen?



Was wir wissen: Einen Ikea betritt oft ein Wir, aber häufig verlassen ihn zwei Ichs, die nur noch alleine in eine Höhle ziehen wollen oder ein Erdloch, wo sie sich auf einfaches Stroh betten, wo Fuchs und Dachs sie noch siezen, und sie nachts in einen von praktischen Schiebeelementen unverstellten Himmel blicken und denken: Zügellose Tinder-Dates, ja, mein Gott, ich bin doch noch jung! Gut, vor alldem will man vielleicht noch einen Hotdog. Menschenfreunde könnten nun sagen, dass ein Ort wie Ikea ein Gewinn für eine Gesellschaft sein könne, eine Kathedrale des kurzfristigen Zweifels, der sich entladenden Affekte, des spontanen Gezeters und der möglicherweise umso heftigeren Versöhnung.



Aber jetzt scheint Ikea selbst sich allmählich Gedanken zu machen: Es liegt wohl eher am komplexen Aufbau der Möbel selbst. Ikea will deshalb offenbar eine Möbelserie auf den Markt bringen, in der ganz auf Schrauben, auf Dübel, auf Nägel und auch diese namenlosen runden Dinger für die Ecken verzichtet wird. Man soll sie lediglich "zusammenklicken", was ja ohnehin bereits in anderen Lebensbereichen dem herrschenden Zeitgeist entspricht. Und wir wünschen dem Möbelhaus fürderhin viel Glück damit und auch den künftigen Besitzern. Ja, was bleibt ihnen auch anderes übrig?



Denn während Ikea nun ihren armen Möbeln das austreiben möchte, was sie im Innersten zusammenhält, verschicken schicke Möbel-Start-ups Newsletter, in denen sie ihre Produkte wie wunderliche Mitbewohner anpreisen, die einem das Leben zur Hölle machen werden: "ordnungsliebende Wohnaccessoires", "linientreue Küchentische", "gesundheitsbewusste Liegen", "trendaffine Leuchtikonen", "multitaskingfähige Stühle" und "Hocker mit Humor". Wenn die Produktbeschreibungen halten, was sie versprechen, sind alle Wohnträume und alles künftige Zusammenleben hoffnungslos verloren.

Als therapeutischen Service empfehlen wir zum Schluss allen brutal zum Wohnen entschlossenen Paaren einen Besuch eines Elektromarkts, wo allein der beruhigende Zauber des Wortes "Kühl-Gefrierkombination" jeden aufdämmernden Groll erstickt. Und ja, der Anblick von Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern und Mikrowellen verspricht nicht den vordergründigen Thrill eines "nostalgischen Hängeregals" oder eines "Badvorlegers im modischen Petrol", aber, das sagen wir Ihnen aus langer Herzenserfahrung: Langeweile ist wenigstens leise.