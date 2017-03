New York Museum der Lebensfreude

1/12

Ali hat viele Berufe. Er ist Künstler, Stylist, Kreativdirektor, Fotograf und Interior Designer. Vor zwanzig Jahren kam er nach New York, seine Wohnung ist ein Abbild dessen, was ihm im Kopf herumgeht. Das Ästhetische spielt eine große Rolle in seinem Leben. In seinem Studio hängen abgetragene Jeans, in Originalgröße fotokopiert, eine Vorarbeit zu einer Installation, die er später ausstellte.