Manchmal gehört es zu ihrem Job, Menschen anzustarren. Zumindest darf Suzanne Middlemass nicht müde durch die Straßen gehen, wo auch immer sie ist. Die Street-Style-Fotografin lebt von den Looks anderer Menschen, ihr Talent ist es, sie zu entdecken. Für ihren Fotoband It's All About Shoes, der bei TeNeues erschienen ist, hat sie Frauen in der ganzen Welt auf die Füße und natürlich die Schuhe geschaut. Und zeigt damit: Der Blick nach unten lohnt sich.