Hütten Dem Meer so nah

Der 60-jährige Familienvater Jeff Yokoyama gründete seine Marke Maui and Sons in den Achtzigern, in den Neunzigern folgte das zweite Klamottenlabel Modern Amusement. Zuhause ist er in Newport Beach, direkt am Pazifik. Seine Liebe zum Ozean spiegelt sich auch in der Einrichtung: In den Ecken stehen Surfbretter, auf den Schränken werden Fundstücke aus dem Wasser gesammelt.