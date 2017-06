Innenarchitektur Raus aufs Land

11/14

Dieses Haus in Island stand kurz vorm Abriss, als es von einem Architekten bei Dreharbeiten in einem kleinen Fischerörtchen an den Westfjorden Islands entdeckt wurde. Im Obergeschoss sind Küche, Wohn- und Schlafzimmer nahezu türlos unter einem Dach vereint. Alle Möbel sind Vintageobjekte, die der Besitzer peu à peu zusammentrug.