Colette Concept Store Kein Colette ohne Colette

Es gibt in der Modewelt viele Orte, an denen man das Gefühl hat, nicht dazuzugehören. Das ist Teil des Konzeptes der Mode; wenn alles offen und für jeden verfügbar ist, gibt es keine Sehnsucht nach Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht. Es kann frustrierend sein, an einem Laden vorbeizulaufen, dessen Schaufensterinhalt mehr kostet als drei Monatsmieten, oder am Grand Palais, in dem gerade eine Modenschau stattfindet, zu der man nicht eingeladen wurde. Für dieses unangenehme Gefühl des Draußenstehens gab es in Paris, der exklusivsten aller Städte, in den letzten 20 Jahren ein einzigartiges Heilmittel, einen Ort, an den man gehen konnte, wenn man sich ausgeschlossen fühlte, wenn es regnete, oder wenn die Schlange vorm Museum zu lang war: Colette, den Concept Store auf der vornehmen Rue Saint-Honoré, der, wie nun überraschend verkündet wurde, am 20. Dezember dieses Jahres dauerhaft schließen wird.

Zu Colette konnte man immer, die Türen standen selbst für jene offen, die sich in den benachbarten Geschäften der großen Luxushäuser kaum über die Schwelle gewagt hätten, aus Angst vor abschätzigen Verkäufern, die leere Portemonnaies förmlich riechen können. Bei Colette gab es auch teure Klamotten, aberwitzig teure. Kapuzenpullover für 500 Euro, Balenciaga-Leggings für 2.000 Euro, katzenförmige Handtaschen für 5.000 Euro. Aber eben auch: Radiergummis, Zeitschriften, Duftkerzen, Turnschuhe, T-Shirts, Musik, Bildbände, Schokolade und kitschigen Schnickschnack, der manchmal aussah, als stamme er aus einem asiatischen Ramschladen. Man brauchte ihn trotzdem. Allein deshalb, weil er bei Colette herumlag.

Die Kirche der Coolness

1997 eröffnete die Namensgeberin Colette Rousseaux mit ihrer Tochter Sarah Andelman zwar nicht den ersten Concept Store der Welt, wohl aber den visionärsten und heute berühmtesten. Colette trieb die Idee des Concept Stores – nämlich den Leuten kein einzelnes Produkt, sondern eine ganze Lebenswelt anzubieten, sodass sie nicht mehr woanders hingehen müssen – auf die Spitze. Colette war alles in einem: Luxusboutique, Schreibwarenladen, Buchhandlung, Zeitschriftenkiosk, Restaurant, Saftbar, Kuriositätenkabinett, sogar Museum – im vergangenen Frühling stellte hier etwa der Künstler Christoph Niemann aus. Manche Leute wären wahrscheinlich gerne gleich bei Colette eingezogen.

Auf der Paris Fashion Week 2012 sah man Mutter und Tochter zusammen mit Marc Newson auf der Show von Saint Laurent in Paris. © Michel Dufour/Getty Images

Für ein junges Label war es der ultimative Ritterschlag, ins Sortiment des Ladens aufgenommen zu werden. "Hängt bei Colette" war genauso ein Gütesiegel wie "Kommt aus New York". Colette war die Kirche der Coolness. Dafür war Sarah Andelman verantwortlich. Sie bewies im Einkauf unablässige Neugier und einen scharfen Spürsinn für das, was man in naher Zukunft dringend brauchen würde – und wenn es nur ein mallorquinisches Strohtaschenlabel oder eine kleine Haarspangenfirma aus Berlin war, die dort noch keiner kannte, bei Colette aber schon ausverkauft war. Wenn Colette überraschend vom Weg abbog, zum Beispiel die ersten Kollektionen von noch unbekannten Labels wie Proenza Schouler, Simone Rocha und Mary Katrantzou kaufte, lief man beflissen hinterher. Bei Colette gab es die T-Shirts von Virgil Abloh, bevor der überhaupt sein Label Off-White gegründet hatte. Karl Lagerfeld kaufte, wie er Business of Fashion erzählte, alles bei Colette: "Uhren, Telefone, Schmuck – einfach alles!" Nur Basics gäbe es bei Colette nicht, erklärte Sarah Andelman einmal.



Colette war auch deshalb originell, weil man sich hier nichts auf seine Wichtigkeit einzubilden schien. Die Verkäufer waren zum Plaudern aufgelegt, man konnte sich mit Test-Parfüms einnebeln, ohne strenge Blicke zu ernten, stundenlang Nischenmagazine und Bildbände lesen. Man konnte in den kleinen Umkleidekabinen Kleider von Sacai und Christopher Kane anprobieren, die man eh nicht kaufen würde, ohne dass eine angestrengt freundliche Stimme durch den Vorhang fragte, wie man denn vorankäme. Ohnehin mussten die Verkäufer hier nicht viel tun, außer den umherwuselnden und mal hier blätternden und da anfassenden Leuten hinterher zu räumen. Kaufen taten die von ganz allein.



So revolutionär wie classy

Colette machte den Luxuseinkauf zu einem zwanglosen, demokratischen Vergnügen – aber auch zu einer Massenabfertigung. An den Kassen drängten sich die Kunden wie bei H&M. Der Laden war immer voller Leute und damit ein gutes Beispiel dafür, wie lebendig Einzelhandel heute sein kann. Von den 28 Millionen Euro, die Colette 2016 erwirtschaftete, wurden 25 Prozent mit dem Online-Geschäft generiert. Colette war vor allem ein reales Ereignis, kein virtuelles. In diesem Laden wollte man gewesen sein – auch dank der Schaufenster, denen Colette große Aufmerksamkeit schenkte. Einst gab es ein Schaufenster zu Ehren des Zeichners der berühmten Monsieur-Madame-Kinderbücher, Roger Hargreaves, eines mit futuristisch frisierten Köpfen in Kooperation mit L’Oréal, ein anderes mit orangefarbenen Hermès-Boxen mit eingebauten Bildschirmen, die durch die Scheibe flimmerten.



Das Bällebad im Grand Palais anlässlich des 20. Geburtstages von Colette © Geoffroy van der Hasselt/AFP/Getty Images

Seinen 15. Geburtstag feierte Colette mit einem zweitägigen Jahrmarkt in den Tuilerien, auf dem man Tischtennis und Basketball spielen, Eis essen und sich die Nägel machen lassen konnte. Ein Jahr später schmiss das Team eine Sweet-Sixteen-Party mit rosa Luftballons und Karaokebar. Im März diesen Jahres lud Colette zur 20. Geburtstagsfeier in ein riesiges Bällebad im Grand Palais. Nun tut Colette etwas, das in der Modewelt bisher als total uncool galt: schließen. Colette Rousseaux wolle sich zurückziehen, so die offizielle Erklärung, und Colette ohne Colette sei einfach nicht das Wahre. Diese Offenherzigkeit ist so revolutionär wie classy, und fasst den Mythos Colette vielleicht am besten zusammen. Auch wenn manche Leute sich jetzt fragen werden, wo sie ab dem 21. Dezember Zuflucht finden sollen, wenn Paris mal wieder besonders abweisend ist.