Fashion Week Berlin Der erste Lauf

Freitag

Heute geht's los. Es ist Freitag. Gerade habe ich die letzten Klamotten in den Koffer gepackt. Auch an die Zahnbürste habe ich gedacht, die ich sonst jedes Mal nachkaufen muss, wenn ich wegfahre. Noch hält sich die Aufregung in Grenzen, was aber vielleicht daran liegt, dass ich jetzt erst mal noch in die Schule muss – zwei Stunden Kunstunterricht und dann ab zum Busbahnhof. Hoffentlich habe ich in einer Woche, wenn alles vorbei ist, zumindest das Geld für den Bus wieder raus.

Meine Freunde aus der Schule können sich nicht so richtig vorstellen, was ich da mache: Modeln. Ich wurde letztes Jahr im Sommer auf der Straße angesprochen, ob ich nicht mal Lust hätte, es auszuprobieren. Natürlich hatte ich Lust. Bisher hat es auch viel Spaß gemacht – ich hatte ein paar Shootings und habe versucht, eine gute Mappe aufzubauen. Es ist ein schöner Nebenjob, man lernt coole Leute kennen, und ich habe auch das Gefühl, dass ich selbstständiger geworden bin, seit ich das mache. Ich bin 17. Eigentlich will ich Psychologie studieren. In der Schule machen die anderen hin und wieder Scherze über das Modelleben, und manchmal weiß ich nicht, wie das gemeint ist. Auch wenn ich alle gernhabe und sie mich, bin ich irgendwie ein wenig raus.



Nach der letzten Stunde renne ich durch den Regen zum Busbahnhof. Nach sechs Stunden Fahrt wegen des Wetters hetze ich in Berlin zur Agentur und hole meine Setcards und Termine ab. Ein Glück, ich habe schon einen Job für einen Onlineshop bekommen. Das nimmt ein wenig den Druck raus. Ich falle vollkommen fertig bei Freunden ins Bett. Und das war nur der Anreisetag.

Samstag

Der Wecker klingelt um sieben Uhr. Wochenende fühlt sich anders an. Ich schaue mir den Plan für die nächsten Tage an: Manche sind bis oben hin mit Castings vollgestopft, an anderen habe ich nur einen Termin. Ich frühstücke Haferflocken mit Obst, das schmeckt lecker und hält lange vor.



Mira Sandberg Mira Sandberg ist 17 Jahre alt und noch am Anfang ihres beruflichen Lebens. Ob sie Architektin, Psychologin, Model oder Konditormeisterin wird, ist noch nicht ganz klar. Damit sie sich nichts verbaut, haben wir ihren Namen geändert.

Um 13 Uhr findet das erste Casting statt. Ich muss direkt zwei Stunden warten. Die Mädels werden unruhig, zum Glück habe ich von circa 100 Mädels die Nummer 21 bekommen. Drumherum sitzen auch ein paar Heidi-Klum-Models. Immerhin ist das Casting in einem netten Hotel. Man kann sitzen und es so lange wie möglich hinauszögern, die High Heels anzuziehen. Ich bin dran: Buch und Setcards habe ich schon griffbereit, gehe rein, lächle, denke dran, nicht zu stolpern, gebe mein Buch ab, laufe einmal hin und her. "Vielen Dank, dass du da warst!" 40 Sekunden hat das Ganze gedauert – nach zwei Stunden Warten. Aber ich habe ein paar nette Mädels kennengelernt. Mal schauen, wen ich die nächsten Tage wiedertreffe.



Auf dem Weg herrscht ein ständiges Beäugen. Überall dünne Mädels in schwarzen Klamotten. Man spürt die Konkurrenz.

Ab zum nächsten Casting. Zum Glück gibt es die BVG-App. In der S-Bahn google ich noch schnell, wie der nächste Designer aussieht. Auf dem Weg herrscht ein ständiges Beäugen. Überall dünne Mädels in schwarzen Klamotten. Man spürt die Konkurrenz. Und fragt sich dann schon mal: Ist sie hübscher als ich? Zeigt sie mehr personality? Beim Casting ist sofort meine Schuhgröße weggeschnappt. Ich versuch’s mal mit zwei Nummern größer. Bisschen wackelig, aber es geht. Ich bilde mir ein, nicht direkt auf den Nein-Stapel gelegt worden zu sein. Das war’s für heute. Obwohl es noch nicht mal viele Castings waren, bin ich geschafft. Das ganze Warten und Herumfahren macht müde. Es war trotzdem ein netter Tag. Jetzt noch lecker mit Freunden kochen und dann früh schlafen. Morgen muss ich wieder um sechs Uhr aufstehen, und ich möchte ja keine Augenringe haben.

Sonntag

Verschlafen! Der Wecker stand auf halb sieben. Am Sonntag. Ich wache erst um halb neun auf. Um neun muss ich los. Schnell unter die Dusche, Haare waschen, Berge von Haferflocken essen – man will ja kein Magenknurren haben –, zum Zoo fahren. Der erste Termin des Tages ist in einem Fünfsternehotel. Luxus pur. Im zweiten Stock steht schon die Schlange von Mädchen, alle in engen schwarzen Sachen. Als wären sie nicht dünn genug! Eine ist schöner als die andere – hohe Wangenknochen, interessante Augenpartien. Man vergleicht sich automatisch. Die Gespräche sind brüchig, viele der Mädels kommen nicht aus Deutschland, und ihr Englisch ist teilweise nicht so gut. Ich bin dran. High Heels an, Setcards raus und los geht’s: Zwei von sechs Menschen gucken einen drinnen immerhin an, kleines Lächeln, der eine bittet mich, zu laufen, die anderen reden noch über das Mädchen vor mir – nicht das beste Gefühl. In meinem Kopf spielen sich Horrorszenarien ab: hinfallen, umknicken, Fuß brechen. Zum Glück passiert nichts davon. Danke und raus.



Auf zum nächsten Casting, 40 Minuten Fahrtweg und dann noch mal 15 Minuten zu Fuß. Ich kenne diesen Teil der Stadt nicht und frage jemanden nach dem Weg, der nett aussieht. Auf dem Weg esse ich schnell meine Stulle mit Käse und Apfel und hoffe, dass nichts zwischen meinen Zähnen hängenbleibt. Diesmal muss ich nicht anstehen. Die Castingdirektoren sind nett, wir reden ein wenig über Berlin. Ich habe das erste Mal mehr Zeit drinnen als in der Schlange verbracht. Das war’s für heute. Ab nach Hause, Nudeln mit Tomatensoße und den morgigen Tag planen. Um zehn Uhr geht’s ins Bett.



Montag

Jeden Morgen das Gleiche: Aufstehen, Haare waschen, Haferflocken essen, Modelmappe und High Heels in die Tasche packen. Jetzt könnte es doch schon mal Rückmeldungen geben, oder nicht? Langsam wird es auch ein wenig traurig, dass ich noch nichts gehört habe. Man rennt von Casting zu Casting und nichts passiert. Ab zum nächsten. Ich fahre eineinhalb Stunden in einen komischen Hinterhof. Bin ich hier richtig? Der Designer kommt auch zu spät. Passt aber alles: Ich probiere schnell eine Jacke an, es wird ein Foto gemacht, und weiter geht’s. So sollte es immer laufen.



Ich fahre wieder 40 Minuten, muss tausendmal umsteigen, esse mein Käsebrot, beim nächsten Casting darf ich endlich mal flache Schuhe anziehen. Auch das Atelier ist schön – mal schauen, ob das klappt. Das Casting danach ist der Horror. Einige Mädchen bilden sich was drauf ein, schon mal für den Designer gelaufen zu sein. Sie drängeln sich vor. Nach gefühlten 80 Jahren Warten dann nur ein "Dankeeee" zu bekommen, ist echt schwach. Liegt es an mir? An meinem Look? Ich durfte nicht mal laufen.



Am Anfang war das Aus- und Umziehen immer ein bisschen komisch. Mittlerweile stört es mich aber gar nicht mehr.

Ab zum Job: vier Stunden Shooting für einen Onlineshop. Auf dem Weg dorthin bekomme ich dann auch eine Rückmeldung für eine Show. Endlich! Nach dem Job geht es also zum Fitting hinter die Frankfurter Allee. Hinterhof, vierter Stock. Mittlerweile ist es 19 Uhr. Ich merke, wie meine Energie schwindet. Ich bin seit 7.30 Uhr auf den Beinen. Ich bekomme ein Outfit. Am Anfang war das Aus- und Umziehen immer ein bisschen komisch. Mittlerweile stört es mich aber gar nicht mehr. Ich schalte dann irgendwie in einen anderen Modus. Auch die anderen Models sind beim Umziehen ganz auf sich fixiert – keiner beäugt einen komisch. Auf dem Fitting läuft gute Musik, und die Klamotten sind cool. Außerdem sind die Leute nett, einer der Typen ist ganz süß, wer weiß, vielleicht sieht man sich ja noch mal. Ab nach Hause, ich springe wie in Trance noch schnell in einen Laden und kaufe Nudeln ein. Um neun Uhr gehe ich ins Bett – nachdem ich die vielen Schichten Make-up abgekratzt habe. Ich hasse das Gefühl danach. Meine Haut brennt höllisch. Vielleicht habe ich die Schminke nicht vertragen. Ich hoffe nicht. Auf den morgigen Castings wie eine geschwollene Tomate auszusehen, das wäre natürlich nicht so toll.

Dienstag

Ich stehe um acht Uhr auf, und es herrscht sofort Stress. Eine Mail von der Agentur: Schaffst Du es bis neun zu einem Casting? Die Fahrt dauert 45 Minuten, auf dem Weg dann ein Anruf: Du musst doch nicht kommen. Na ja, einen Versuch war es wert. Mittlerweile ist das alles auch ganz schön anstrengend – kreuz und quer durch die ganze Stadt in S- und U-Bahn und das jeden Tag. Man fühlt sich isoliert von der Stadt und den Menschen um sich herum. Aber für eine Woche ist das auch mal ganz aufregend, so ganz auf sich allein gestellt zu sein. Hoffentlich bekomme ich die Chance, das auch noch mal im Ausland zu machen – da muss ja noch viel mehr los sein!

Die Anspannung wächst von Tag zu Tag. Ich checke meine E-Mails im Zehnminutentakt. Bei jeder Mail von der Agentur halte ich den Atem an. Ich wünsche mir eine Zusage für die Show. Aber es geht um ein weiteres Fitting. Auch gut. Das bedeutet, dass ich noch eine gute Chance auf eine weitere Show habe. Um 12 Uhr kommt dann endlich die Mail mit der Calltime. Ich hab die Show! Ich muss um 16.30 Uhr in Mitte sein. Davor fahre ich noch mal schnell nach Hause, esse, dusche, wasche meine Haare – ich will ja auch präsentabel sein.



Der Laufsteg ist ganz schön lang. Zum Glück tragen wir alle flache Schuhe.

Als ich losfahre, bin ich gar nicht aufgeregt, nur ein bisschen müde. Vor der Location stehen die ganzen Influencer und werden fotografiert. Das ist ganz interessant anzuschauen. Ich habe nur leider keine Ahnung, wo ich hinmuss. Ich halte die Augen nach Menschen in schwarzen, stylischen Klamotten auf. Ich finde jemanden und warte am Seiteneingang auf den Designer. Da kommt der Lieferwagen mit den Outfits. Meine Tasche wird kontrolliert. Im Backstagebereich wartet bereits ein großes Team von Make-up-Ladys. Die mag ich immer gerne und freue mich über ein paar Make-up-Tipps, weil ich mich selbst nicht so oft schminke. Zum Glück kenne ich schon ein paar der anderen Models und kann die drei Stunden Vorbereitungszeit bis zur Show gut totschlagen.



Kurz vorher starten wir mit den Rehearsals – der Laufsteg ist ganz schön lang. Aber zum Glück tragen wir alle flache Schuhe. Backstage werden Fotos gemacht. So viele, dass es sich fast wie ein Shooting anfühlt. Ich stelle mich in die Schlange. Gleich geht’s los. Aus den Boxen dringt megalaute Elektromusik – da bekommt man wirklich Lust, rauszugehen. Auf den Monitoren können wir beobachten, wie die Leute Platz nehmen.



Ich muss raus. Als ich auf den Laufsteg trete, sehe ich nicht viel mehr als Scheinwerfer und Handys, die einen auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich kann an nichts denken, die laute Musik treibt mich über den Laufsteg. Ich bin eigentlich ganz ruhig, ich hatte es mir noch viel aufregender vorgestellt. Letztendlich ist es halt: Laufen. Das Ganze hat nicht länger als 30 Sekunden gedauert. Danach bin ich froh, dass alles gut geklappt hat. Nach zehn Minuten ist die Show vorbei. Was für eine Aufregung! Sehen und gesehen werden. Auf die Aftershowparty verzichte ich. Mein nächstes Fitting ist morgen früh um acht Uhr, und ich werde wieder eine Stunde in der Bahn sitzen. Noch eine Show zu laufen wäre nicht schlecht. Die Woche hier ist ein großes Abenteuer.