Strandtuch Fernweh aus Frottee

Man muss auch mal das Positive sehen: Seit es Instagram gibt, muss man nicht mehr in den Urlaub fahren. Man kann fahren lassen und bekommt die Urlaubsbilder, Urlaubsstimmung, Urlaubsentspannung gratis geliefert. Vorbei die Zeiten, da man mühevoll Handschriften mit sonnigen Grüßen aus Mallorca von Freunden und Verwandten auf Postkartenrücken entziffern musste. Nur um festzustellen, dass der wesentliche Inhalt des Schreibens eine Zusammenfassung der dortigen Hotelverpflegung war. Auch dafür gibt es jetzt Instagram, die vielen Essensbilder dort verhindern, dass der Feed zur digitalen Fototapete aus Sonnenuntergängen verkommt.

In den trübseligen Dauerregentagen, die Deutschland zuletzt vor allem sozialmedial in Atem hielten (und irgendwo schüttet es garantiert immer noch, bloß nicht mehr in den Statusupdates auf Facebook), war Instagram der letzte Zufluchtsort zur Stimmungsaufhellung der Daheimgebliebenen: Lieber Gott, nimm der globalen Tingeltruppe der selbsternannten Traveller, die gerade wir in Berlin als Bewohner einer allzu populären Zwischenstation auf dem Weg zu irgendeinem Meer sonst so nervig finden wegen des von ihnen verursachten Rollkofferlärms, bitte nie deren Smartphones ab – sie machen doch so schöne Bilder von fernen Orten und posten sie auf Instagram! Wir hingegen kommen ja selten raus aus der Stadt.

Nicht mal an die vielen nahgelegenen Badeseen, über die wir uns sehr ausgedehnt unterhalten vermögen, wenn schon alles gesagt ist zum örtlichen Wohnungsmarkt und dem aktuellen Beziehungsstatus, kamen wir zuletzt mehr. Wetter halt. Wenn das Wetter nämlich schlecht ist, haben wir Großstädter gar nichts mehr. Das liefert uns wenigstens neuen Gesprächsstoff: "Hast du das Facebook-Video mit der überschwemmten Unterführung in Lichtenberg gesehen? Wahnsinn, der Klimawandel ist nur noch anderthalb Kieze entfernt."

Eingewobene Verheißung

Zur analogen Bekämpfung der meteorologischen Untergangsstimmung blieb uns zuletzt nur der Weg ins Badezimmer und ein Blick ins dortige Regal: Dort liegen sie gestapelt, die Strand- und Pooltücher längst vergangener Reisen. Im Zweifel sind das die letzten stofflichen Erinnerungen an eine untergegangene Epoche, als die Leute noch schwimmen mussten, wenn ihnen die mitgeschleppten Bücher endgültig zu langweilig wurden. Heute können sich die Menschen zu ihrem Glück die Zeit im Sand vertreiben, indem sie stundenlang ihre nackten Knie vor Meer-, See- oder wenigstens Freibadpanorama fotografieren, bis das verdammte Wasser im Hintergrund auch ohne Filter endlich azurblau genug ausschaut.



Streifen machen fröhlich, aber nicht unbedingt schön. © Scott Webb/Unsplash

Das giftgrüne Pooltuch da im eigenen Badregal zum Beispiel: geklaut aus einem Boutiquehotel am Sunset Boulevard zu Zeiten, als man dort noch unschuldig darauf warten konnte, dass vielleicht die junge Paris Hilton abends in der Bar vorbeikäme mit Fotografen im Schlepptau oder wenigstens ein skandalöser Rapper mit Gefolge. Mittlerweile ist der aus Kalifornien entführte Frottee vom Berliner Wasser so hart gewaschen, dass man das Badetuch hochkant in die Ecke stellen könnte. Und doch hat man ein geradezu romantisches Verhältnis dazu.

Im geistigen Übersprung erkennt man in die Baumwolle eingewoben nämlich eine Verheißung: Dies Pooltuch hat eine Geschichte, und alles muss heute ja eine Geschichte haben – neu kaufen kann jeder, alte Storys aufwärmen kann nur der wahre Postkonsumist.

Wenn man die Augen ausreichend zugekniffen hat am Sunset Boulevard damals, konnte man sich einbilden, man befinde sich eigentlich am Pool aus der Reifeprüfung und sei der junge, hübsche Dustin Hoffman. Oder gar der noch jüngere, noch hübschere George Michael in dem "Club Tropicana"-Video von Wham! später, das allerdings auf Ibiza gedreht wurde, im berüchtigten Kokainistenhotel Pikes.



Ein Leben auf der Luftmatratze aber ist ortlos, solange das Wetter stimmt: "Fun and sunshine, there's enough for everyone / All that's missing is the sea / But don't worry, you can suntan!"

Die Bühne für die eigene Nacktheit

Wenn man heute "Strandtuch" oder besser gleich angebotserweiternd auf Englisch "beach towel" googelt, bekommt man auf den Modeportalen exakt die Dosis Kulturpessimismus verabreicht, die man sich insgeheim erhofft hat: Lauter kreisrunde Tücher findet man dort. Vermutlich für Instagramfotos aus der Drohnenvogelperspektive entworfen. Ihre Besitzer werden jedoch nie schwimmen gehen können, denn zum Abtrocknen und Einhüllen nach dem erfrischenden Bade ist ein rundes Handtuch unpraktisch, der menschliche Körper ist der Form nach doch eher fürs Viereckige gemacht.

Als Bühne zur Präsentation der eigenen Nacktheit ist so ein rundes Tuch indes hervorragend geeignet, es behauptet nämlich von sich aus, das Zentrum jeder Liegewiese zu sein. Und Yoga kann man ebenfalls drauf machen, versprechen manche der Kreisrund-Hersteller, die der Baumwolle auch gern Indisch tuende Muster einweben: Der Sonne zum Gruße, noch so ein Instagram-Bildtopos.



Ein Beitrag geteilt von aquaunique (@aquaunique.co) am 30. Jul 2017 um 21:20 Uhr

Ist die Yogaverrenkung ein eher weiblich besetztes Bildmotiv, so ist eine männliche Spezialität, sich ja auf wirklich alles draufzulegen. Was da als Strandtuch durchgehen soll, stammt allzu häufig augenscheinlich aus dem Stapel ausrangierter Althandtücher, die Mütter einem auch noch als erwachsenem Mann am Ende von Heimatbesuchen gerne in die Hand drücken: "Hier, du kaufst dir doch keine!" Äh, korrekt.

Und dann reisen diese bunten Andenken an westdeutsche Wirtschaftswunderzeiten im Aufgabegepäck durch die Welt, um an fremden Gestaden ausgerollt zu werden. Schiesser, Möwe und Joop besetzen die besten Plätze an Pool und Strand, wo die hoteleigene Frotteeware nicht schnell genug aus der Wäscherei zurückgekommen ist. Der männliche Stolz, der in der Nacht zuvor eigentlich schon an der Hotelbar weggesoffen wurde, wird am nächsten Morgen mühevoll wiederbelebt und auf rosa und hellblaues Tuch gebettet: Mein Körper is my sand castle, nächsten Sommer dann auch mit Badehosenfigur, versprochen. Leider machen breite Längsstreifen auf alten Handtüchern deren Belegschläfer in der Mittagssonne nicht schlanker, das mit der Dünnmachung per Streifen klappt ja schon auf T-Shirts nur sehr bedingt.



Ach, hätten jene Männer in einem dieser Flughafenallesshops namens "Bon Voyage" (oder so) eines der dort verlässlich vorrätigen grauen oder dunkelblauen Langweilerbadetücher gekauft, statt noch einen neuen Steckeradapter (um diesen später bei der Abreise in der Hotelzimmersteckdose zu vergessen)! Grau zum Beispiel passt farblich hervorragend auf die Sorte Kiesstrand, wegen deren bloßer Existenz man nach seiner Rückkehr unmittelbar den Reiseveranstalter verklagen möchte, dann aber doch nur auf Tripadvisor eine schlechtgelaunte Ein-Stern-Bewertung schreibt ("Kiesstrand!!!"). Das Blau wiederum kontrastiert sehr schön mit dem feuchten Ebbe-Braun des Sandstrands, und das Meer bleibt im Instagramfoto trotzdem der Star, so ein Strandtuch hat sich verdammt noch mal zurückzuhalten.

Vieles dieser Ausflugsromantik stellt man sich als Daheimbleiber ja auch bloß vor. Auf Instagram sieht man die Schattenseiten nicht, da erblickt man nur Sonne und die schönen Seiten von Leben, die man in einem anderen eigenen auch gern mal umblättern würde. Dass die eine optische Illusion sind, deren Herstellung wiederum viel Zeit und Mühe, Verrenkungen und Kerosinzuschläge kostet – dessen ist man sich schon bewusst. Doch das trübt den Genuss der Instagrambilder nicht im Geringsten.

Ein Handtuch für Daheimbleiber

Neid ist da völlig unangebracht, das hat man bei seinem letzten echten Meerbesuch erfahren müssen: Die Hamptons waren im März doch tatsächlich saukalt und menschenleer. Doch auf Instagram haben die Fotos von dort unheimlich viele Likes gebracht. Die extra nach Montauk mitgenommene Strandlektüre hat man dann natürlich ungelesen im Motelzimmer vergessen, Max Frischs "Montauk", na klar: Beim Kauf von Reiseliteratur helfen Ortsnamen in Büchertiteln schon enorm bei der Auswahl.

So hüllt man sich in Fernweh. © Ralph Lauren

Bei der Google-Shoppingtour auf der Suche nach Strandtüchern hat man nun erfreut festgestellt, dass es von Ralph Lauren für diesen Sommer ein eigenes Hamptons Beach Towel gibt. Auf dem ist jenes sagenumwobene geografische Ende von Long Island als illustriertes Landkartenmotiv derart kitschig-schön abgebildet, dass dieses Tuch definitiv niemals in den Hamptons am Strand ausgebreitet liegen wird. Das wäre doch äußerst redundant, ein Hamptons-Tuch auf den Hamptons, man müsste deren Besitzer für Erdkundeversager oder neureiche Spinner halten: Seht her, wir können uns die Hamptons leisten! Das Handtuch kostet 70 Dollar.

Nein, dieses beach towel ist offenkundig für uns Daheimbleiber entworfen worden: Morgens sollen wir aus der Dusche steigen und uns in Fernweh hüllen dürfen, fort nach Montauk, East Hampton und Southhampton, an die Sehnsuchtsorte, die einzig in der Literatur wirklich Zauber entfalten, bei Frisch oder F. Scott Fitzgerald etwa. Oder halt auf Instagram.