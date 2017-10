Interior Design Zu Hause ist es doch am schönsten

Wohnt man in Paris anders als in Pinneberg? Kann man die Brownstone-Häuser in Brooklyn und die Gründerzeit-Fassaden von Berlin einfach außen vor lassen? Kaum, das Innenleben in den großen Städten ist geprägt von Exzentrik und Extravaganz, der Vielschichtigkeit und Freiheit in den Metropolen der Welt. Im Loft wird nicht länger von Landhaustischen geträumt, sondern von den eleganten Arrangements der Galerien, von dem Miteinander der Epochen und Stile, das das Straßenbild so spannend macht. Der Band Maison Mondän zeigt Wohnungen, die sich nicht verstecken.