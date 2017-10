Hausboote Wohnen wie Huckleberry Finn

Das Leben auf dem Wasser verspricht Freiheit und Abenteuer, war lange aber ein unbezahlbarer Traum. In Zeiten steigender Mieten suchen heute immer mehr Menschen die Ausflucht auf Flüsse und Seen – und schaffen sich hier individuelle Refugien, die viel mehr als eine billige Alternative zur klassischen Altbauwohnung sind. Von London über Paris bis Quebec zeigen wir die besten Um- und Neubauten der neuen Hausboot-Kultur. Erschienen sind die Bilder im Band "Rock the Boat. Boats, Cabins and Homes on the Water" bei Gestalten.