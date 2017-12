Wie Musiker wohnen Mit der Tür ins Schloss

3/11

Lindsey Buckinghams Frau Kristen ist Interior-Designerin, also übernahm sie die Gestaltung des Hauses. Der Gitarrist und Sänger ist ja viel unterwegs, auch wenn es die Band Fleetwood Mac schon über 40 Jahre gibt. Das Anwesen in Brentwood, einem Stadtteil voller Villen in Los Angeles, wurde ebenfalls als Evergreen gestaltet: in jenem veredelten Landhaus-Stil, den einst Nancy Lancaster populär machte. Kristen Buckingham verehrt sie so sehr, dass sie ein ganzes Treppenhaus von ihr nachbauen ließ. Die geräumige Coutry-Küche schwelgt ebenfalls in der berechtigten Erwartung, dass draußen ein ganzer Gemüsegarten wartet.