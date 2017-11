Selber machen Wie der Baum in die Suppe kommt

Menschen, die Sauerteigansätze hegen, Kohl fermentieren und so slow kochen, wie sie essen – die wollen nicht mit irgendwas in der Suppe rühren. Als neueste Umdrehung der Selbermach-Bewegung werden auch die Löffel handgeschnitzt. Damit steht ein profaner Gegenstand am Ende eines langen, geruhsamen Prozesses: Zuerst geht man in den Wald und sucht sich einen Baum aus, dann greift man zur Axt. Der Band Spoonmaker. Die Weisheit des Kreierens aus dem Sieveking Verlag zeigt den ganzen Prozess – vom Kaffeemesslöffel über den Kochlöffel bis zum Pfannenwender.