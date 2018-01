Moderne Architektur Auf dem Holzweg

4/12

Neben dem von Peter Eisenman entworfenen Galizischen Archiv liegt dieses Café/Shop-Konstrukt, mit dem ebenfalls an lokale Traditionen angeknüpft werden soll. Die langen Tische der Kantine und die stilisierten Bäume sollen an Dorffeste erinnern, bei denen alle zusammensitzen und feiern. Wichtig war den Architekten, eine zeitgenössisch abstrahierte, offene Form zu finden: bitte keine Folklore! Estudio Nómada, Canteen at the City of Culture of Galicia, Santiago de Compostela/Spanien (2010)