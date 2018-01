Paris Fashion Week Der Höhenweg der Mode

Im Alltag wird ja gern darüber verhandelt, ob eine Jogginghose okay ist fürs Büro. Auf dem Laufsteg hingegen geht es eher um die Frage, wie weit die Mode noch gehen kann, um sich selbst zu erneuern. Sogar im Bereich der Haute Couture wurde da in den letzten Jahren ziemlich herumgefetzt. Nicht so dieses Mal: Vier Tage lang schwelgte Paris in geradezu klassischer Eleganz, erfreute sich am schimmernden Schwung der Säume und ließ sich geistreiche Designer-Inspirationen nahebringen. Von Surrealismus bis Sendemast-Frisur: Wir zeigen die Bilder.