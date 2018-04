Holz-Architektur Was aus dem Wald wird

4/11

Eine Datsche an der Wolga: Der Entwurf von Peter Kostelov zitiert die Wochenendhäuschen der Sowjetzeit, die je nach Materialbeschaffungsmöglichkeit stückweise weitergebaut wurden. Um an diesen Prozess zu erinnern, verwendete er bei seinem Volga House in Tverskaya sieben verschiedene Versionen der Holzverkleidungen. Russland, 2009