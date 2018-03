Konsum Das ganz individuelle Vergnügen für alle

Bis zu hunderttausend Entscheidungen trifft der moderne Mensch am Tag. Die meisten praktischerweise unbewusst, aber bewusste Entscheidungen sind es auch noch mehr als genug: Netflix oder iTunes? Gin Tonic oder Negroni? Bestellen oder selber kochen? Italienisch oder Vietnamesisch – oder welches der 87 gebookmarkten Rezepte aus 15 verschiedenen Foodblogs?

Da kann es Luxus sein, wenn einem auch mal eine Entscheidung abgenommen wird. Im Internet ist daraus ein Geschäftsmodell geworden. Newsletter empfehlen die Handvoll Artikel, die man in der Woche gelesen haben sollte. Eine App zeigt statt einer Million nur drei Rezepte am Tag an. Oder man lässt sich in einer Kochbox Zutaten und Rezepte liefern und muss sich nicht mal mehr entscheiden, was man isst. In der analogen Welt gibt es den Trend zum kuratierten Konsum schon lange, nicht erst, seit Concept-Stores ihr ausgewähltes Sortiment bewerben, sondern seit mehreren Hundert Jahren: in Form von Boutiquen, inhabergeführt und, anders als Kaufhäuser, mit individuellem Sortiment.

Plötzlich ist aber alles Boutique, auch die Horte der Massenware: Pommes-, Nuss- und Fleisch-Boutiquen, Boutique-Fitnessstudios, -Festivals und -Cafés. Sogar Cannabis- und Nanny-Boutiquen gibt es, und mit Boutique-Whitening auch individuelle Zahnaufhellung. Nur Modeläden Boutique zu nennen, ist aus der Mode gekommen, obwohl dort die Abgrenzung von den großen Modeketten, die die Innenstädte immer gleicher aussehen lassen, gerade sinnvoll wäre.

In der Pommes-Boutique wird man am Platz bedient. Wer nicht zwischen 25 anderen schwitzen will, geht ins Boutique-Fitnessstudio mit Personal Training.

Boutique ist das, was der Begriff Superfood beim Essen ist – ein Versprechen, dass hier nicht Massenware und -abfertigung dahinterstecken, sondern persönliche Beratung, vielleicht sogar Handarbeit. Aber die Boutique ist dabei, ihre Exklusivität abzulegen und zur Floskel zu werden. Wie die Lounge vor ihr, ein Etikett, das heute überall an der Gastronomie klebt. Wie das Loft, das eigentlich eine zum Wohnen umfunktionierte Industriehalle bezeichnet und nun jede Butze auf Airnb schmückt. Wie das Studio – als Wirkungsort künstlerisch veranlagter Menschen – als Euphemismus für den kümmerlichen Elektroladen.

"Im Französischen ist das Wort boutique erstmals im 13. Jahrhundert als 'kleiner Laden' belegt", sagt Falk Seiler, Professor am Institut für Romanistik an der Uni Gießen. Ins Deutsche wurde das Wort im 15. Jahrhundert übernommen, und irgendwann wurde aus dem kleinen Laden das gehobene Geschäft, das Konfektionsware verkauft. Im 20. Jahrhundert benutzte man es im Deutschen zunächst nur für kleine Mode- und Schmuckgeschäfte. "Es signalisiert Exklusivität und ein hochwertiges Angebot", erklärt Seiler. "Das französische Wort transportiert auch über die Ausstrahlung der französischen Mode einen gewissen Chic."

In manchen Bereichen ist Boutique ein feststehender Begriff, etwa in der Musik, wo Boutique für Handarbeit steht, in der zum Beispiel elektrische Gitarren und Gitarrenverstärker gebaut werden. Eine Anwaltsboutique gibt es auch, sie ist im Gegensatz zur Großkanzlei klein und spezialisiert auf nur ein Themengebiet.

"Das Wort Boutique verspricht Besonderes und Einzigartiges", sagt auch Ayaan Güls von der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Aber nur manchmal steckt hinter den neuen Boutiquen eben wirklich die Gegenbewegung zur Massenware: In einer Pommes-Boutique in München wird man etwa am Platz bedient. Anders als am Imbissstand wählt man nicht zwischen Rot und Weiß, sondern zwischen 20 verschiedenen Soßen. Dazu gibt es Bioburger und hausgemachte Limo. Wer nicht zwischen 25 anderen auf dem Laufband schwitzen will, geht ins Boutique-Fitnessstudio mit Personal Training. Und in der Fleischboutique erfährt man von jedem Steak womöglich auch noch die Hanglage der Weide, auf der das Rind zuvor gegrast hat.